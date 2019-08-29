Нарва, не ставшая “Культурной столицей”: жюри обвинили в русофобии

Владимир Бутузов: предпочтение Тарту - это русофобия

Зампред комиссии горсобрания по культуре и спорту Владимир Бутузов заявил на сессии Нарвского городского собрания 29 августа, что причина, по которой конкурсная комиссия предпочла Тарту, а не Нарву, заключается в русофобии членов комиссии.

“Я восхищен работой той команды, которая работала на последнем этапе. Я считаю, что наш проект гораздо лучше, чем в Тарту, - сказал депутат. - Но сработало, как всегда, мне кажется, русофобское отношение к Нарве”.

Позже депутат Бутузов пояснил, что, по его мнению, сильная ориентация нарвской заявки на культурные связи с Россией стала в глазах жюри минусом Нарвы.

Депутат Антс Кутти ответил на это:

“Это низко, подло - слить победу, а потом говорить о русофобии”.

Речь шла о ситуации, которая сложилась вокруг конкурса на “Культурную столицу” после окончания первого этапа, когда в финал вышли Тарту и Нарва. Городское собрание урезало финансирование на участие города в финале конкурса. В феврале фирмы Shiftworks и Creativity Lab, которые выиграли тендер на подготовку заявки от имени Нарвы, отказались работать, заявив, что на имеющиеся средства подготовить выигрышную заявку невозможно. Председатель горсобрания Ирина Янович назвала это вымогательством. Тогдашний лидер правящей фракции Алексей Воронов заявлял, что городские власти и сами напишут заявку. Но в реальности на два месяца вся работа по подготовке встала и продолжилась только после смены мэра.

По словам Ивана Сергеева, руководителя нарвской команды в конкурсе на титул “Культурной столицы Европы 2024”, именно этот скандал стал причиной того, что Нарва проиграла. Члены конкурсной комиссии внимательно отслеживали новости из Нарвы и просто усомнились, что городские власти сделают то, что было обещано в нарвской заявке на “Культурную столицу”.

То, что нарвитяне планировали активно привлекать к сотрудничеству российских деятелей культуры, напротив, члены конкурсной комиссии называли главным преимуществом Нарвы, сказал Иван Сергеев.

Всё ли потеряно?

Мэр Нарвы ранее называл нарвскую заявку на конкурс “дипломной работой о развитии города”, которая не утратит значимость, даже если титул “Культурной столицы” Нарве не достанется.

“Было бы правильно некоторые вещи и дальше осуществлять, - считает Иван Сергеев. - Но я не могу сказать, что именно нужно осуществлять. Я думаю, это вопрос более широкого консенсуса”.

По словам Сергеева, поскольку конкурс завершился, дальнейшие решения зависят уже не от команды, которая готовила конкурсную заявку, а от городских властей.

На следующий день после известия о победе Тарту мэр Нарвы Алексей Евграфов не берется назвать конкретные проекты, которые могут быть всё же воплощены в Нарве.

“Сейчас нужно переосмыслить ситуацию”, - говорит он.

Мэр Нарвы считает, что планы по подготовке к 2024 году, в общем, остаются в силе, но реализация будет зависеть от того, какое удастся найти финансирование.

“Надо понимать, что Раквере по-прежнему заинтересован в сотрудничестве с нами, - сказал Алексей Евграфов. - Когда решение комиссии было озвучено, я разговаривал с мэром Тарту, и он тоже со своей стороны предложил сотрудничество, в том числе и в рамках “Культурной столицы 2024”, которой стал Тарту”.

По словам мэра Нарвы, план на случай победы предусматривал, что город в ближайшие пять лет вложит в подготовку к “Культурной столице” семь миллионов евро. Дополнительное финансирование ожидали от города Раквере, от государства, от частных инвесторов.