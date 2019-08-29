SEB: из-за решения Банка Эстонии жилищные кредиты для клиентов могут подорожать

Глава департамента розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен, комментируя решение Банка Эстонии, сказал, что оно требует более тщательного изучения, но для клиентов это может означать вероятное увеличение маржи ипотечного кредитования.

По словам начальника отдела жилищного кредитования Swedbank Анне Пяргма, эта новость напрямую не влияет на условия клиентов, которые берут кредиты на покупку жилья в Swedbank, поскольку процентная ставка по ипотеке учитывает возможные риски.