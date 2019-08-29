В Турции умерла 16-летняя россиянка. Родители заявили о пропаже внутренних органов

«Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — заявил отец погибшей региональному телеканалу ТВК.

Инцидент произошел в июле. Родители рассказали, что боль в животе началась у ребенка на девятый день путешествия. Девочку доставили в частную клинику «Сиедра» в полдень, однако потом ее перенаправили в другую клинику, где и поставили диагноз, но проводили лечение грелкой и капельницами. В результате девушка сказала маме, что ничего не слышит, и вскоре скончалась.

Врачи выдали родителям только справку о смерти, в которой говорится, что россиянка умерла от перитонита. Российское посольство в Анталье лишь продиктовало семье телефон местной ритуальной службы.