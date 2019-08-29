Молочный концерн Valio будет делать продукты из водорослей Балтики

Valio подписал соглашение со стартапом в сфере переработки водорослей Origin by Ocean.

Исследователи из научно-исследовательской группы Valio проверят, как полученные из морской флоры ингредиенты могут использоваться в пищевых продуктах. Компания указывает на возросшую роль перекусов в современной жизни, поэтому производитель ищет натуральные составляющие, которые помогут сохранить продукт до истечения срока годности.

"Здорово участвовать в поддержке финской компании, которая разрабатывает пищевые инновации из водорослей Балтики. В течение десятилетий Valio накопила богатый опыт производства продуктов из разного сырья, от молока до овса и ягод. Теперь очень интересно пробовать новое для нас сырье вместе с молодой компанией", – заявил директор по исследованиям и разработкам Valio Харри Каллиойнен.

В каких именно продуктах Valio будет использовать водоросли, не уточняется.