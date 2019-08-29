Молочный концерн Valio будет делать продукты из водорослей Балтики

Хорошо известный эстонскому потребителю финский молочный концерн Valio будет использовать водоросли из Балтийского моря в производстве своей продукции. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Valio подписал соглашение со стартапом в сфере переработки водорослей Origin by Ocean.
Исследователи из научно-исследовательской группы Valio проверят, как полученные из морской флоры ингредиенты могут использоваться в пищевых продуктах. Компания указывает на возросшую роль перекусов в современной жизни, поэтому производитель ищет натуральные составляющие, которые помогут сохранить продукт до истечения срока годности.
"Здорово участвовать в поддержке финской компании, которая разрабатывает пищевые инновации из водорослей Балтики. В течение десятилетий Valio накопила богатый опыт производства продуктов из разного сырья, от молока до овса и ягод. Теперь очень интересно пробовать новое для нас сырье вместе с молодой компанией", – заявил директор по исследованиям и разработкам Valio Харри Каллиойнен.
В каких именно продуктах Valio будет использовать водоросли, не уточняется.
Один из самых распространённых производных из водорослей – агар-агар. Он является натуральным заменителем желатина. В пищевой промышленности (пищевая добавка Е406) агар-агар применяют как загуститель при производстве супов, соусов, мороженого, мармелада, зефира, жевательных конфет, пастилы, начинок разного рода, суфле, диетических продуктов, шариков для жемчужного чая, джема, конфитюра.