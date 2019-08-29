Газпром захотел еще полтриллиона рублей на мегапроект в Усть-Луге

Общий размер долгового финансирования составит 1,672 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на источник, близкий к одному из членов наблюдательного совета банка.

Вопрос о кредите ВЭБа внесен в повестку заседания, которое пройдет 29 августа. Наблюдательный совет возглавляет премьер-министр России Дмитрий Медведев, в пресс-службе правительства подтвердили дату заседания.

В презентации проекта для заседания сказано, что кластер в Усть-Луге сможет перерабатывать 45 миллиардов кубометров природного газа и производить 13 миллионов тонн сжиженного газа. Это больше, чем «газпромовский» «Сахалин-2», но меньше, чем «Ямал-СПГ». Собственный капитал проекта — 717 миллиардов рублей, стоимость всего проекта — 2,388 триллиона.

Построить оба объекта предполагается за шесть лет, то есть до 2024 года. В ВЭБе рассчитывают, что на долю иностранного финансирования придется 378 миллиардов рублей.