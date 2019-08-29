Приведет ли реформа аптек к росту цен на лекарства?

По ее словам, независимость провизоров является фактором, который защищает здоровье населения.

Член правления Эстонского объединения аптек Тимо Данилов приводит негативные аспекты реформы аптек. По его словам, она может привести к тому, что некоторые аптеки закроются, а цены на лекарства вырастут.

Вкратце суть реформы сводится к тому, что провизоры должны выкупить аптеки у их нынешних владельцев. Но есть ли у провизоров деньги на это?

По словам Алама-Аас, очень многие провизоры, уже выкупившие аптеки, выразили желание приобрести и другие аптеки. "До сих пор это было невозможно, но у них есть капитал, есть работающее предприятие, и приобрести еще одну или две аптеки им совсем не сложно", - считает она, добавляя, что кредитные учреждения также могут прийти на помощь.

Суммарный оборот эстонских аптек в прошлом году составил 391 млн евро, из которых 73% пришлось на лекарства.

Алама-Аас говорит, что цены на лекарства вырасти не могут, поскольку аптечная наценка регулируется государством.