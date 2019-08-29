Начало учебного года грозит хаосом на дорогах Таллинна?

При движении из Пирита и Виймси нужно учитывать строительство Рейди-теэ. Пропускная способность Пирита-теэ в районе строительства очень сильно ограничена. Работы на Рейди-теэ продолжатся до середины ноября.

С началом учебного года следует запастись терпением, подтвердил руководитель отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Таллинна Талво Рюйтельмаа.

Он отметил, что хорошей новостью можно считать открытие перекрестка Пярнамяэ, пропускная способность которого благодаря установленным светофорам значительно выросла.

Рютельмаа подчеркнул, что за дорожной ситуацией в утренние и вечерние часы пик специалисты следят в режиме реального времени, и при необходимости департамент готов в сотрудничестве с Муниципальной полицией вывести на улицы регулировщиков.