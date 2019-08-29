ВОЗ зафиксировала в Европе "драматический рост" распространения кори: лидирует Украина

Число зафиксированных случаев с января по июнь вдвое превысило официальный показатель первого полугодия 2018-го.

Как отмечают эксперты, 78 процентов всех выявленных фактов заболевания приходятся на четыре страны: Украину, Казахстан, Грузию и Россию, причем из этой выборки в Украине отмечены почти 60 процентов всех случаев, передает AFP.

Как ранее передавало министерство здравоохранения Украины, с начала 2019 года корью заболели 57301 человек, в том числе более 30 тысяч детей, от осложнений скончались 18 человек. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, а также Киевской и Одесской областях.