Чт, 29.08.2019
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ВОЗ зафиксировала в Европе "драматический рост" распространения кори: лидирует Украина

Leetrite vastu vaktsineerimine. Foto on illustratiivne.

ФОТО: AFP / Scanpix

В Европе зарегистрирован "драматический рост" заболеваемости корью, который эксперты частично связывают с отказом от прививок. За первую половину текущего года вирусом кори заразились почти 90 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Число зафиксированных случаев с января по июнь вдвое превысило официальный показатель первого полугодия 2018-го.

Как отмечают эксперты, 78 процентов всех выявленных фактов заболевания приходятся на четыре страны: Украину, Казахстан, Грузию и Россию, причем из этой выборки в Украине отмечены почти 60 процентов всех случаев, передает AFP.

Как ранее передавало министерство здравоохранения Украины, с начала 2019 года корью заболели 57301 человек, в том числе более 30 тысяч детей, от осложнений скончались 18 человек. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, а также Киевской и Одесской областях. 

Кроме того, четыре государства - Албания, Чехия, Греция и Великобритания - потеряли статус стран, свободных от кори.

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