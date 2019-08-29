В Какумяэ потерпела бедствие компания любителей серфинга

Во второй половине дня в четверг у вышедших в море с пляжа Какумяэ в Таллинне на досках для сапсерфинга молодых людей из-за ветра с берега возникли проблемы с возвращением на берег, двоих из них вернули на берег на лодке.
В 14.12 в центр тревоги поступило сообщение, что компания молодых людей на досках для сапсерфинга ушла далеко в море и не может вернуться из-за ветра с берега, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
На место выехали спасатели с лодками, скорая помощь и полиция. За молодыми людьми отправили лодку клуба серфингистов, двоих из них вернули на берег на лодке, а остальные смогли вернуться сами. К 14.39 вся компания была на берегу.
По предварительным данным двое серфингистов вышли в море без спасательных жилетов. Спасательный департамент напоминает, что спасательный жилет нужно надевать на берегу, потому что терпящему бедствие человеку надеть его очень сложно или даже невозможно.