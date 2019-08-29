Чт, 29.08.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Какумяэ потерпела бедствие компания любителей серфинга

В Какумяэ потерпела бедствие компания любителей серфинга

Pirita surfifestival 2019

ФОТО: Raul Mee

Во второй половине дня в четверг у вышедших в море с пляжа Какумяэ в Таллинне на досках для сапсерфинга молодых людей из-за ветра с берега возникли проблемы с возвращением на берег, двоих из них вернули на берег на лодке.

В 14.12 в центр тревоги поступило сообщение, что компания молодых людей на досках для сапсерфинга ушла далеко в море и не может вернуться из-за ветра с берега, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

На место выехали спасатели с лодками, скорая помощь и полиция. За молодыми людьми отправили лодку клуба серфингистов, двоих из них вернули на берег на лодке, а остальные смогли вернуться сами. К 14.39 вся компания была на берегу.

По предварительным данным двое серфингистов вышли в море без спасательных жилетов. Спасательный департамент напоминает, что спасательный жилет нужно надевать на берегу, потому что терпящему бедствие человеку надеть его очень сложно или даже невозможно.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ