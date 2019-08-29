В Какумяэ потерпела бедствие компания любителей серфинга

В 14.12 в центр тревоги поступило сообщение, что компания молодых людей на досках для сапсерфинга ушла далеко в море и не может вернуться из-за ветра с берега, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

На место выехали спасатели с лодками, скорая помощь и полиция. За молодыми людьми отправили лодку клуба серфингистов, двоих из них вернули на берег на лодке, а остальные смогли вернуться сами. К 14.39 вся компания была на берегу.