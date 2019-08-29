Посмотрите, в каких странах школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы

Российские школьники испытывают самый большой стресс из-за успеваемости по сравнению с учениками в других странах мира. На втором месте по этому показателю оказался Китай.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты глобального исследования "Уверенность в процессе обучения", проведенного аналитической компанией Harris Insights & Analytics и LEGO Education.
"Российские школьники больше всех испытывают стресс из-за успеваемости в школе. Об этом заявили 79% респондентов. В Китае так ответили 64%, на третьем месте - Германия - с 61%, - говорится в исследовании. - Также о том, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учебе, рассказали 68% российских учителей".
При этом респонденты отметили, что именно оценки стали ключевым фактором, вызывающим стресс. Также в списке вызывающих тревогу - сравнение результатов одного ученика с успехами одноклассников. Например, с утверждением "Когда меня сравнивают с другими учениками, я чувствую беспокойство" положительно ответили 66% школьников из США, 55% - из России и 39% - из Германии.
Из-за тестов и экзаменов дети тоже переживают по всему миру. Так ответили 57% учеников в России, 58% - в Японии, 64% - в США, 66% - в Германии, 73% - в Китае.