Посмотрите, в каких странах школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты глобального исследования "Уверенность в процессе обучения", проведенного аналитической компанией Harris Insights & Analytics и LEGO Education.

"Российские школьники больше всех испытывают стресс из-за успеваемости в школе. Об этом заявили 79% респондентов. В Китае так ответили 64%, на третьем месте - Германия - с 61%, - говорится в исследовании. - Также о том, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учебе, рассказали 68% российских учителей".

При этом респонденты отметили, что именно оценки стали ключевым фактором, вызывающим стресс. Также в списке вызывающих тревогу - сравнение результатов одного ученика с успехами одноклассников. Например, с утверждением "Когда меня сравнивают с другими учениками, я чувствую беспокойство" положительно ответили 66% школьников из США, 55% - из России и 39% - из Германии.