Полиция ищет скрывшегося с места ДТП велосипедиста

По предварительным данным, женщина ехала на велосипеде по велосипедно-пешеходной дорожке, параллельной Пярнускому шоссе, двигаясь со стороны улицы Хийу в сторону улицы Салве. После пересечения с улицей Вяэна на нее сзади наехал неизвестный велосипедист, который скрылся с места ДТП. Пострадавшую доставили в больницу.

"За последние два дня произошло несколько ДТП, когда один из участников ДТП скрывается с места происшествия и мы вынуждены обращаться к общественности, чтобы установить его личность. Уезд с места ДТП – это поступок, вызывающий обеспокоенность и сожаление", – сказал руководитель аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа.

По его словам, нередки также случаи, когда кто-то повреждает припаркованный автомобиль и уезжает с места, хотя знает, что был причинен ущерб.

Паюмаа напоминает, что даже в стрессовых ситуациях надо оставаться людьми и сначала предложить пострадавшему помощь. "Если произошло ДТП и вы не знаете, что делать, позвоните на номер 112. Это поможет предупредить возможные проблемы", – добавил полицейский.