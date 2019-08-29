Лига чемпионов УЕФА: "Зенит" попал в проходимую группу, Роналду едет в Москву

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Петербургский "Зенит" попал в ровную и проходимую группу, но не особо кассовую группу, вместе с "Бенфикой", "Лионом" и "Лейпцигом". А московский "Локомотив" порадует своих болельщиков приездом Криштиану Роналду - португалец и "Ювентус" вместе с "Атлетико" и "Байером" пожалуют в Черкизово.
Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге»
Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос»
Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Аталанта»
Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»
Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»
Группа F: «Барселона», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Славия»
Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг»
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»