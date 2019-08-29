Лига чемпионов УЕФА: "Зенит" попал в проходимую группу, Роналду едет в Москву

Петербургский "Зенит" попал в ровную и проходимую группу, но не особо кассовую группу, вместе с "Бенфикой", "Лионом" и "Лейпцигом". А московский "Локомотив" порадует своих болельщиков приездом Криштиану Роналду - португалец и "Ювентус" вместе с "Атлетико" и "Байером" пожалуют в Черкизово.