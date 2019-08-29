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Лига чемпионов УЕФА: "Зенит" попал в проходимую группу, Роналду едет в Москву

"Зенит"

ФОТО: ALEXEI DANICHEV / Sputnik

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Петербургский "Зенит" попал в ровную и проходимую группу, но не особо кассовую группу, вместе с "Бенфикой", "Лионом" и "Лейпцигом". А московский "Локомотив" порадует своих болельщиков приездом Криштиану Роналду - португалец и "Ювентус" вместе с "Атлетико" и "Байером" пожалуют в Черкизово.

Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге»

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос»

Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Аталанта»

Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»

Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»

Группа F: «Барселона», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Славия»

Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг»

Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»

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