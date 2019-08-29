Ратас - о строительстве восточной границы: будем двигаться вперед поэтапно

По словам Ратаса, при строительстве восточной границы постоянно рассматриваются и взвешиваются разные решение. "И сегодня на совещании правительственного кабинета было решено, что мы должны двигаться вперед поэтапно", - сказал премьер.

Глава правительства отметил, что, к примеру, вместо забора, препятствующего движению животных, нашлись новые решения. Это, в свою очередь, означает, что песчаная полоса будет не такой, как планировалось раньше.

Ратас добавил, что местами не имеет смысла строить вдоль проволочного забора широкую дорогу с большой пропускной мощностью.