Чт, 29.08.2019
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Ратас - о строительстве восточной границы: будем двигаться вперед поэтапно

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Посетивший сегодня вместе с другими членами правительства юго-восточную границу премьер-министр Юри Ратас сказал, что строительство границы будет  продолжаться поэтапно и с рядом изменений, пишет Postimees.

По словам Ратаса, при строительстве восточной границы постоянно рассматриваются и взвешиваются разные решение. "И сегодня на совещании правительственного кабинета было решено, что мы должны двигаться вперед поэтапно", - сказал премьер.

Глава правительства отметил, что, к примеру, вместо забора,  препятствующего движению животных, нашлись новые решения. Это, в свою очередь, означает, что песчаная полоса будет не такой, как планировалось раньше. 

Ратас добавил, что местами не имеет смысла строить вдоль проволочного забора широкую дорогу с большой пропускной мощностью.

Для закупки систем мониторинга, по словам премьера, планируется подать ходатайство о средствах Евросоюза из следующего бюджетного периода.

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