Хельме: стоимость восточной границы составит 130 миллионов вместо 320

Правительство Эстонии объявило строительство границы с Россией пять лет назад государственным приоритетом, однако за прошедшее после этого время особых продвижений не отмечалось.

Как отметил побывавший на границе в ходе подготовки к заседанию правительства глава МВД, в немалой степени тому мешают резкое удорожание работ, трудности по обустройству границы на лесистой и болотистой местности.

Примерно 3,5-километровый участок восточной границы показал не только свои слабые места, но и возможности для экономии, сказал сегодня Хельме.

Министр сказал журналисту Postimees, что вместо прежней сметы в 320 млн евро общая стоимость строительства восточной границы должна составить примерно 130 миллионов. "Здесь много возможностей для экономии", - отметил глава МВД.