Хельме: стоимость восточной границы составит 130 миллионов вместо 320-и

После посещения членами правительства в четверг южной части границы министр внутренних дел Март Хельме сказал, что "новая информация позволила составить новые калькуляции и сократить огромные цифры".
Правительство Эстонии объявило строительство границы с Россией пять лет назад государственным приоритетом, однако за прошедшее после этого время особых продвижений не отмечалось.
Как отметил побывавший на границе в ходе подготовки к заседанию правительства глава МВД, в немалой степени тому мешают резкое удорожание работ, трудности по обустройству границы на лесистой и болотистой местности.
Примерно 3,5-километровый участок восточной границы показал не только свои свои слабые места, но и возможности для экономии, сказал сегодня Хельме.
Министр сказал журналисту Postimees, что вместо прежней сметы в 320 млн евро общая стоимость строительства восточной границы должна составить примерно 130 миллионов. "Здесь много возможностей для экономии", - отметил глава МВД.
По его словам, изначальный "фантастический" проект был значительно упрощен. "Мы отменяем забор, препятствующий движению животных, отменяем песчаную полосу, сделаем обслуживающие границы дороги более узкими: эти дороги не должны выдерживать четырехтонный транспорт - достаточно того, что там смогут передвигаться патрульные полицейские на квадроциклах, мотоциклах и велосипедах, если хотите", - объяснил Хельме.