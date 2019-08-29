На площади Вабадузе в Таллинне состоится Праздник азбуки

В предстоящий понедельник 2 сентября с 14 до 16 часов всех первоклассников Таллинна вместе с родителями и учителями приглашают на площадь Вабадузе, чтобы отметить начало школьной жизни праздником азбуки, сообщила в четверг BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.
Собравшихся поприветствуют от имени города вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина Кесклинна Владимир Свет.
«Рад поздравить всех ребят, которые впервые сядут за парты второго сентября, а также их семьи и учителей. Этот день навсегда запомнится детям, мы же со своей стороны хотим сделать эти воспоминания еще более радостными, - сказал Белобровцев. – Праздник азбуки проводится уже много лет, здорово, что он собирает сотни семей со всего города. Мы стараемся предложить интересную программу из года в год. Хорошего всем учебного года!».
На сцене выступят ансамбль Öed, научный театр «Три поросенка», цирковая студия Folie, также будут выступления воспитанников таллиннских школ и кружков, будут открыты мастерские, батуты и многое другое.
День завершится лотереей – призы предоставят Superskypark, Таллиннский городской музей, кукольный театр NUKU, центр Energia, Эстонский театр драмы, Эстонский морской музей, телебашня, Национальная опера «Эстония», исторический музей, центр детской литературы и Ныммеский парк приключений.
Праздник организует Таллиннский департамент образования и Кесклиннаская районная управа.