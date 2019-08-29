Чт, 29.08.2019
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  • Невиновный мужчина, отсидевший три с половиной года за убийство, требует от финского государства миллион евро

Невиновный мужчина, отсидевший три с половиной года за убийство, требует от финского государства миллион евро

Тюремные решетки

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Уездный суд Центральной Финляндии в четверг приступил к рассмотрению дела мужчины, невинно осужденного за убийство, сообщает портал новостей YLE.

Уездный и надворный суд признали мужчину виновным в убийстве, произошедшем в Яянекоски.

Верховный суд, однако, счел, что мужчину допрашивали в условиях, подвергавших угрозе его право на справедливый судебный процесс. Дело было отправлено на пересмотр и в итоге мужчина был оправдан за отсутствием доказательств. Также большинство судей Надворного суда проголосовали за снятие всех обвинений.

Государство уже выплатило мужчине компенсацию в размере 410 евро за каждый день, проведенный в тюрьме, то есть в общей сложности 510 000 евро. Теперь он требует повысить сумму выплачиваемых компенсаций до одного миллиона евро.

Госконтора отклоняет требование ссылаясь на то, что уже выплаченная компенсация была выше, чем обычно.

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