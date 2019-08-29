Невиновный мужчина, отсидевший три с половиной года за убийство, требует от финского государства миллион евро

Уездный и надворный суд признали мужчину виновным в убийстве, произошедшем в Яянекоски.

Верховный суд, однако, счел, что мужчину допрашивали в условиях, подвергавших угрозе его право на справедливый судебный процесс. Дело было отправлено на пересмотр и в итоге мужчина был оправдан за отсутствием доказательств. Также большинство судей Надворного суда проголосовали за снятие всех обвинений.

Государство уже выплатило мужчине компенсацию в размере 410 евро за каждый день, проведенный в тюрьме, то есть в общей сложности 510 000 евро. Теперь он требует повысить сумму выплачиваемых компенсаций до одного миллиона евро.