Невиновный мужчина, отсидевший три с половиной года за убийство, требует от финского государства миллион евро

Уездный суд Центральной Финляндии в четверг приступил к рассмотрению дела мужчины, невинно осужденного за убийство, сообщает портал новостей YLE.
Уездный и надворный суд признали мужчину виновным в убийстве, произошедшем в Яянекоски.
Верховный суд, однако, счел, что мужчину допрашивали в условиях, подвергавших угрозе его право на справедливый судебный процесс. Дело было отправлено на пересмотр и в итоге мужчина был оправдан за отсутствием доказательств. Также большинство судей Надворного суда проголосовали за снятие всех обвинений.
Государство уже выплатило мужчине компенсацию в размере 410 евро за каждый день, проведенный в тюрьме, то есть в общей сложности 510 000 евро. Теперь он требует повысить сумму выплачиваемых компенсаций до одного миллиона евро.
Госконтора отклоняет требование ссылаясь на то, что уже выплаченная компенсация была выше, чем обычно.