Чемпион Эстонии разгромил чемпиона Албании

Во втором матче отборочного группового раунда футзальной Лиги чемпионов "Виймси/СМС-Раха" не испытал проблем с чемпионом Албании, "Тираной", 7:2.
"Виймси" после голов Фетько и Меркурьева повел 2:0, но албанцы в начале второго тайма сумели сократить разрыв до минимума. Хозяева усилиями Чуднова разницу в счете через 13 секунд восстановили, а Эдвин Стюф к исходу половину второго тайма довел счет до 6:1. Капитан "Тираны" Кача еще раз сумел огорчить эстонского чемпиона, но Сергей Костин восстановил пятимячевую разницу и установил окончательный счет -7:2.
В другом матче дня "Тулон" разгромил 8:2 финское "Динамо". В последнем матче турнира "Виймси" встретится с финским клубом, а "Тулон" с "Тираной".