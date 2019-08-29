Чемпион Эстонии разгромил чемпиона Албании

"Виймси" после голов Фетько и Меркурьева повел 2:0, но албанцы в начале второго тайма сумели сократить разрыв до минимума. Хозяева усилиями Чуднова разницу в счете через 13 секунд восстановили, а Эдвин Стюф к исходу половину второго тайма довел счет до 6:1. Капитан "Тираны" Кача еще раз сумел огорчить эстонского чемпиона, но Сергей Костин восстановил пятимячевую разницу и установил окончательный счет -7:2.