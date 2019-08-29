Британские экоактивисты пригрозили заблокировать аэропорт Хитроу дронами

Активисты собираются воспользоваться уязвимостями в системе безопасности и запустить игрушечных дронов в запрещённой зоне.

Таким образом борцы с изменением климата намерены повлиять на правительства, от которого они требуют принять более решительные меры по сокращению выбросов парниковых газов.

Активисты ожидают, что администрация аэропорта приостановит все полеты, работа Хитроу будет парализована.