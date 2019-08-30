Магнус Кирт вырвал победу в финале "Бриллиантовой лиги" и сорвал джек-пот

Лидер сезона в метании копья, Магнус Кирт, победил в финале "Бриллиантовой лиги", в последней попытке метнув копье на 89 метров и 13 сантиметров.
Кирт довольно долго держался в тени конкурентов, но перед последней попыткой после консультаций с тренером решил рискнуть и риск полностью себя оправдал: мощное метание принесло Кирту результат пусть и хуже гроссмейстерских 90 метров, но позволило опередить конкурентов из Тайваня и Германии, Чао-Цун Чена и Андреаса Хофмана.
За победу в "Бриллиантовой лиге" в своей дисциплине Магнус Кирт получил премию в размере 50000 долларов.