Пт, 30.08.2019
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  • Магнус Кирт вырвал победу в финале "Бриллиантовой лиги" и сорвал джек-пот

Магнус Кирт вырвал победу в финале "Бриллиантовой лиги" и сорвал джек-пот

Magnus Kirt Zürichi Teemantliiga finaaletapil.

ФОТО: FABRICE COFFRINI / AFP

Лидер сезона в метании копья, Магнус Кирт, победил в финале "Бриллиантовой лиги", в последней попытке метнув копье на 89 метров и 13 сантиметров.

Кирт довольно долго держался в тени конкурентов, но перед последней попыткой после консультаций с тренером решил рискнуть и риск полностью себя оправдал: мощное метание принесло Кирту результат пусть и хуже гроссмейстерских 90 метров, но позволило опередить конкурентов из Тайваня и Германии, Чао-Цун Чена и Андреаса Хофмана.

За победу в "Бриллиантовой лиге" в своей дисциплине Магнус Кирт получил премию в размере 50000 долларов.

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