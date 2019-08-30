Контавейт пробилась в третий круг US Open, Канепи едет домой

Во вторник вечером обе эстонские теннисистки, Анетт Контавейт и Кайа Канепи, провели матчи второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Контавейт свой поединок выиграла, Канепи одолеть соперницу не смогла.
Контавейт трудно начала поединок с 47-й ракеткой мира, австралийкой Айлой Томлянович. Первый сет остался за австралийской теннисисткой с хорватскими корнями 6:4. Во втором сете Контавейт демонстрировала не совсем стабильную игру, чередуя ярко выигранные геймы с откровенно провальными, но постепенно Контавейт нашла тот игровой ритм, которй позволил нашей первой ракетке перехватить инициативу, взять второй сет 7:5, а в третьем не оставить Томлянович особых шансов 6:2.
Следующей соперницей Контавейт будет швейцарка Белинда Бенчич (WTA 12.).
Кайа Канепи встречалась с 23-й ракеткой мира, Донной Векич из Хорватии. В первом сете Канепи пыталась навязать сопернице борьбу, но Векич в 12 гейме сумела склонить чашу весов в свою сторону, а во втором сете борьбы практически не получилось - Векич была сильнее 6:3.