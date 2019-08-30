Статистика: использование смартфона за рулем все чаще приводит к тяжелым ДТП

По оценке руководителя Эстонского фонда дорожного страхования Марта Йессе, такие ДТП обусловлены в первую очередь слишком высокой скоростью движения и неуместными действиями водителей на дороге, в частности использованием смарт-устройств.

«В первом полугодии текущего года произошло больше столкновений с встречными транспортными средствами, когда хотя бы один автомобиль не остается в своей полосе движения и не включает при этом поворотный сигнал, что и приводит к столкновению. Дорожно-транспортное происшествие при смене ряда или отклонении на соседнюю или встречную полосу нередко происходит в результате отвлечения внимания водителя на постороннее дело», отметил Март Йессе.

«В сентябре, когда дети снова пойдут в школу и на улицах станет больше пешеходов, водителям следует быть особенно внимательными. Когда ребенок и водитель одновременно смотрят на экраны своих телефонов, это чревато бедой», - подчеркнул Март Йессе.

Статистика Департамента полиции и погранохраны показывает, что в течение прошлого года травмы на дорогах получило 266 детей, а два ребенка погибли в ДТП.

«Недавно был такой печальный случай: родитель за рулем засмотрелся на своего ребенка, и автомобиль съехал с дороги. Пострадали как взрослый, так и малыш, - сказала менеджер ERGO по рассмотрению ущерба Катерина Лепвальтс. - Водителя может отвлечь. Например, одному водителю в глаз попала пчела, он судорожно пытался отмахнуться, и в результате автомобиль оказался на встречной полосе. При столкновении травмы получили оба водителя и один пассажир».

Последствия ДТП тем тяжелее, чем выше была скорость на момент инцидента. Поэтому на шоссе бывает больше серьезных несчастных случаев. В городах тоже происходят ДТП с травмами и смертельным исходом. В Таллинне ежегодно регистрируется в среднем 500 ДТП с травмами, в Тарту – около 100, в Пярну – 50, в Нарве – примерно 40. К тому же около трети подобных случаев травматизма на дорогах не отражается в статистике дорожного страхования.

Председатель правления Inges Kindlustus Вольдемар Вайно привел пример типичного ДТП с пострадавшими. «Водитель отвлекся на смартфон, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Трое человек пострадало, а сумма ущерба составила несколько десятков тысяч евро», - уточнил Вольдемар Вайно.

В 2015–2018 годы число дорожно-транспортных происшествий возросло на 11%. В прошлом году в Эстонии произошло 32 400 страховых случаев, а средняя сумма ущерба составила 2000 евро. В четырех прошлогодних ДТП в нашей стране сумма ущерба превысила миллион евро.