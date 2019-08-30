В ближайшие дни полиция будет следить за ситуацией на дорогах страны в усиленном составе

В первые дни сентября по всей Эстонии у школ и перекрестков будет больше полицейских и других волонтеров, чтобы своим присутствием напомнить водителям, что на дорогах стало больше юных участников дорожного движения и надо уметь их замечать.
По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Сирле Лойго, полиция готова к тому, что с начала сентября на дорогах резко возрастет плотность движения. "В начале нового учебного года мы активно занимаемся безопасностью дорожного движения. Традиционно мы обратим повышенное внимание на пешеходные переходы и дороги у школ по всей Эстонии. Нам будут помогать волонтеры и помощники полицейских", – рассказала майор полиции Сирле Лойго.
Полиция просит родителей найти время до начала учебного года, чтобы пройти вместе с ребенком дорогу из дома в школу несколько раз в месте.
"Ребенку надо объяснить основные правила дорожной безопасности – переходить дорогу можно только на зеленый цвет светофора. При пересечении дороги всегда надо убедиться в том, что водитель заметил пешехода, останавливается и пропускает пешехода", – сказала Лойго.
С детьми, которые пользуются самостоятельно общественным транспортом, надо обязательно обсудить дорогу на автобусную остановку, даже если путь кажется простым и коротким, а также правила перехода дороги у автобусной остановки. Детям надо напомнить, что если в автобусе есть ремни безопасности, то надо обязательно ими пристегнуться, а в городских автобусах надо всегда крепко держаться за поручень.
Родители, которые отвозят детей в школу на автомобиле, должны считаться с возможными пробками у школы. "Если вы выедете в школу с запасом времени, то за рулем водителю не придется нервничать. Следует быть внимательным, останавливаясь у школы, чтобы для ребенка было безопасно выходить из машины и садиться в машину," – сообщила Сирле Лойго. - Все внимание должны быть направлено на происходящее на дороге, смартфоны и наушники мешают юным пешеходам заметить все возможные опасности на дороге. Быть внимательными и считаться с другими надо и тем детям, которые едут в школу на велосипеде, самокате или скейте. Невнимательность является одной из основных причин ДТП".
Правила дорожного движения созданы для нашей безопасности. Полиция призывает взрослых участников дорожного движения показывать детям своим поведением хороший пример, чтобы сентябрь прошел безопасно. Желаем всем хорошего начала учебного года!