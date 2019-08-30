В ближайшие дни полиция будет следить за ситуацией на дорогах страны в усиленном составе

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Сирле Лойго, полиция готова к тому, что с начала сентября на дорогах резко возрастет плотность движения. "В начале нового учебного года мы активно занимаемся безопасностью дорожного движения. Традиционно мы обратим повышенное внимание на пешеходные переходы и дороги у школ по всей Эстонии. Нам будут помогать волонтеры и помощники полицейских", – рассказала майор полиции Сирле Лойго.

Полиция просит родителей найти время до начала учебного года, чтобы пройти вместе с ребенком дорогу из дома в школу несколько раз в месте.

"Ребенку надо объяснить основные правила дорожной безопасности – переходить дорогу можно только на зеленый цвет светофора. При пересечении дороги всегда надо убедиться в том, что водитель заметил пешехода, останавливается и пропускает пешехода", – сказала Лойго.

С детьми, которые пользуются самостоятельно общественным транспортом, надо обязательно обсудить дорогу на автобусную остановку, даже если путь кажется простым и коротким, а также правила перехода дороги у автобусной остановки. Детям надо напомнить, что если в автобусе есть ремни безопасности, то надо обязательно ими пристегнуться, а в городских автобусах надо всегда крепко держаться за поручень.

Родители, которые отвозят детей в школу на автомобиле, должны считаться с возможными пробками у школы. "Если вы выедете в школу с запасом времени, то за рулем водителю не придется нервничать. Следует быть внимательным, останавливаясь у школы, чтобы для ребенка было безопасно выходить из машины и садиться в машину," – сообщила Сирле Лойго. - Все внимание должны быть направлено на происходящее на дороге, смартфоны и наушники мешают юным пешеходам заметить все возможные опасности на дороге. Быть внимательными и считаться с другими надо и тем детям, которые едут в школу на велосипеде, самокате или скейте. Невнимательность является одной из основных причин ДТП".