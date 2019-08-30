Титул лучшего игрока Европы впервые за долгое время не достался ни Месси, ни Роналду

Об этом было объявлено после окончания жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая прошла в Монако.

Помимо голландца, на награду претендовали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Ван Дейк выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Со сборной Голландии он играл в первом финале Лиги наций.

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19.

26-летний бразилец в рамках турнира провел 13 матчей, пропустил 12 голов, шесть матчей бразилец отстоял «на ноль».

Лионель Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19.