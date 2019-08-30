Жители Эстонии не видят проблемы в арендованной за рубежом рабочей силе

Лишь чуть больше трети опрошенных ответили, что Эстонии не нужна рабочая сила из стран, не входящих в Европейский союз, пишет Postimees.
В июле министр внутренних дел Март Хельме представил свой план, как государство в дальнейшем должно было бы ограничивать прием на работу арендованную за рубежом рабочую силу. Естественно, план подвергся критике со стороны работодателей, однако не промолчали и партнеры по коалиции. Однако, как выяснилось, жители Эстонии весьма позитивно относятся к краткосрочной рабочей силе и считают необходимыми людей, приезжающих в Эстонию для работы на короткий период.
Согласно опросу, заказанному Postimees и проведенному Kantar Emor, 56 процентов населения Эстонии считают, что использование краткосрочной иностранной рабочей силы необходимо. Лишь 37 процентов ответивших заявили, что Эстонии не нужны работники ни из Украины и Молдавии, ни из других стран, не входящих в Европейский союз.
Налоги – не аргумент
Из представленных в исследовании объяснений, зачем Эстонии краткосрочная рабочая сила, самым распространенным стал ответ – в противном случае многие рабочие места останутся не заполненными. Так на вопрос ответили 29 процентов сторонников иностранной рабочей силы.
Среди тех, кто против ввоза краткосрочной иностранной силы, доминировало объяснение, что иностранные работники отнимут у эстонцев их рабочие места. Так считают 26 процентов тех, кто высказался против иностранцев. Лишь семь процентов противников сказали, что эти люди не вписываются в культурное пространство Эстонии.
Стоит отметить, что в отличие от министра внутренних дел, который обосновывает ограничение на использование арендованной рабочей силы налогами, которые недополучит государство, жители Эстонии это вообще не считают аргументом. Лишь 0,5 процента участников опроса назвали недополученные государством налоги причиной, почему Эстония не должна использовать такую иностранную рабочую силу.
Если же рассмотреть результаты исследования ближе, становится ясно, что мнение живущих в Эстонии людей относительно иностранной рабочей силы не так едино, как показывают общие цифры. Если среди эстонцев иностранных работников поддерживают целых 66 процентов, то у иноязычных жителей страны таких лишь 36 процентов. В разрезе возрастных групп краткосрочную иностранную рабочую силу поддерживают в основном люди, имеющие жизненный опыт - в возрасте 65-84 года (72 процента). Те, чьему рабочему месту иностранцы могут представлять серьезную угрозу, то есть люди с низким уровнем образования, естественно, в большей степени настроены против ввоза иностранцев. Лишь 37 процентов людей с начальным и основным образованием высказываются за ввоз работников из других стран, против – 46 процентов. Чем выше уровень образования, тем больше среди людей появляется сторонников иностранцев.
Мнение сторонников EKRE отличается
Понятно, что люди, отдающие предпочтение разным партиям, ответили по-разному. Краткосрочную рабочую силу поддерживают 84 процента сторонников Партии реформ и лишь 26 процентов сторонников EKRE. Как известно, представивший план ограничения ввоза иностранной рабочей силы министр внутренних дел Март Хельме является председателем EKRE.
Среди коалиционных партнеров EKRE самую большую поддержку ввозу иностранной рабочей силе оказывают сторонники «Отечества» (62 процента), за иностранцев высказались 53 процента людей, отдающих предпочтение Центристской партии.
Руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас отметил, что результаты опроса подтверждают открытость жителей Эстонии: «Большая часть людей понимает, что им не нужно бояться, что иностранцы отнимут их рабочие места. Напротив, для того, чтобы в Эстонии жилось хорошо, нам нужны как разнорабочие, так и специалисты из-за рубежа. Кроме экономики, иностранные рабочие вносят свой вклад в поддержание общественных услуг, поскольку их налоги поступают в государственную казну».
Ограничение ввоза арендованной рабочей силы
«Изменение закона возложит ответственность за отвечающую требованиям работу иностранцев в Эстонии на работодателей, которые извлекают из этого реальную прибыль»,- сказал в июле министр внутренних дел Март Хельме, представляя поправки к закону, которые жестче чем прежде регулируют использование арендованной иностранной рабочей силы в Эстонии. «У предпринимателя есть право использовать иностранную рабочую силу, но он должен быть готов доказать соответствие установленных законом условиям», - добавил Хельме.
Сейчас многие использующие иностранную рабочую силу предприятия делают это, например, через находящуюся в другой стране ЕС фирму. «У поступающих так предприятий, использующих иностранную рабочую силу, появляется нечестное преимущество перед другими фирмами», - отметил Хельме.
Крышевые организации предпринимателей пришли к выводу, что законопроект Хельме составлен в спешке и без анализа, и никак не поможет снизить злоупотребления в регуляции работы иностранцев в Эстонии. Руководитель Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс сказал тогда, что законопроект увеличит и административную нагрузку на честные предприятия: «Исполнительная власть не может без разбору увеличивать нагрузку на работодателей и перекладывать свои задачи на плечи работодателей». Министр социальных дел Танель Кийк высказал также критическое мнение, что влияние законопроекта толком не проанализировано.