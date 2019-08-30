Жители Эстонии не видят проблемы в арендованной за рубежом рабочей силе

Руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас отметил, что результаты опроса подтверждают открытость жителей Эстонии: «Большая часть людей понимает, что им не нужно бояться, что иностранцы отнимут их рабочие места. Напротив, для того, чтобы в Эстонии жилось хорошо, нам нужны как разнорабочие, так и специалисты из-за рубежа. Кроме экономики, иностранные рабочие вносят свой вклад в поддержание общественных услуг, поскольку их налоги поступают в государственную казну».

Ограничение ввоза арендованной рабочей силы

«Изменение закона возложит ответственность за отвечающую требованиям работу иностранцев в Эстонии на работодателей, которые извлекают из этого реальную прибыль»,- сказал в июле министр внутренних дел Март Хельме, представляя поправки к закону, которые жестче чем прежде регулируют использование арендованной иностранной рабочей силы в Эстонии. «У предпринимателя есть право использовать иностранную рабочую силу, но он должен быть готов доказать соответствие установленных законом условиям», - добавил Хельме.

Сейчас многие использующие иностранную рабочую силу предприятия делают это, например, через находящуюся в другой стране ЕС фирму. «У поступающих так предприятий, использующих иностранную рабочую силу, появляется нечестное преимущество перед другими фирмами», - отметил Хельме.

Крышевые организации предпринимателей пришли к выводу, что законопроект Хельме составлен в спешке и без анализа, и никак не поможет снизить злоупотребления в регуляции работы иностранцев в Эстонии. Руководитель Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс сказал тогда, что законопроект увеличит и административную нагрузку на честные предприятия: «Исполнительная власть не может без разбору увеличивать нагрузку на работодателей и перекладывать свои задачи на плечи работодателей». Министр социальных дел Танель Кийк высказал также критическое мнение, что влияние законопроекта толком не проанализировано.