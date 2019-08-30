Пт, 30.08.2019
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  • Галерея: смотрите, что происходило ночью на улице Юхкентали в Таллинне

Галерея: смотрите, что происходило ночью на улице Юхкентали в Таллинне

Художники из товарищества Piiritus, выигравшие конкурс эскизов для создания суперграфики на фасадах столичных домов, закончили нанесение граффити на торец здания по адресу Келдримяэ,2 / Юхкентали, 23. Правда, здорово получилось?

Весной Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства провел конкурс эскизов для создания суперграфики. На конкурс поступило 30 предложений, но условиям конкурса соответствовали лишь 22 из них. Помимо работы под названием «Повозка», представленной Piiritus OÜ, реализован будет также эскиз под названием "Õ" (Finostilo OÜ) – роспись появится на фасаде дома по адресу Палдиское шоссе, 169.

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