Галерея: смотрите, что происходило ночью на улице Юхкентали в Таллинне

Весной Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства провел конкурс эскизов для создания суперграфики. На конкурс поступило 30 предложений, но условиям конкурса соответствовали лишь 22 из них. Помимо работы под названием «Повозка», представленной Piiritus OÜ, реализован будет также эскиз под названием "Õ" (Finostilo OÜ) – роспись появится на фасаде дома по адресу Палдиское шоссе, 169.