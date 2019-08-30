Семейные пособия и пенсия по потере кормильца в сентябре будут выплачены несколькими частями

По словам руководителя производственной службы отдела возмещений Департамента социального страхования Катрин Майсте, в начале каждого учебного года Департамент обрабатывает данные около 75 000 учащихся для выплаты семейных пособий посещающим школу детям в возрасте старше 16 лет и пенсии по потере кормильца учащимся в возрасте старше 18 лет. «В основной части семейные пособия и пенсии по потере кормильца выплачиваются получателям в сентябре как обычно – в начале месяца, – подтвердила Майсте. – Семейные пособия мы выплачиваем шестого числа, пенсии по потере кормильца – пятого числа». Тем учащимся, данные которых в начале месяца Департамент в инфосистеме не увидит, пособия будут выплачены в сентябре при первой возможности после поступления данных, но не позднее чем к 21 сентября.

«Мы очень благодарны школам, которые активно идут навстречу нашим призывам и вводят данные учащихся старше 16 лет в Информационную систему образования при первой возможности. Так они помогают избежать задержки с платежами», – добавила Майсте и напомнила, что в том случае, если ребенок обучается за рубежом, данные о нем в системе EHIS не отражаются, поэтому в Департамент социального страхования следует ежегодно представлять справку об обучении ребенка от учебного заведения.