Подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной. Что известно

Обмен не затронет режиссера Олега Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме, подчеркивало издание. Однако в четверг, 29 августа, российские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Сенцов был переведен из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в СИЗО в Москве.

Вечером в четверг, 29 августа, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что в СИЗО «Лефортово» из разных колоний доставлены украинцы Роман Сущенко, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов.

За день до этого Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому, обвиняемому в в государственной измене. Его отпустили из СИЗО под личное обязательство.

Вышинский ранее отказывался признавать свою вину и неоднократно заявлял, что не будет участвовать в обмене. Уже после решения Киевского суда Сарган обнародовала фотокопию заявления, в котором от лица Вышинского дается согласие на участие во «взаимном освобождении лиц» и подтверждается готовность выехать за пределы Украины.

Кого ждали из Украины

О том, что российских граждан Максима Одинцова и Александра Баранова помилуют для выхода на свободу, сообщал агентству Интерфакс их адвокат Рыбин. Одинцов и Баранов были задержаны на границе аннексированного Крыма, они получили 14 и 13 лет за дезертирство и госизмену (они перешли из украинской армии в российскую).

«Так и будет, это процедура формальная для возможности выхода на свободу», - говорил Рыбин, отвечая на вопрос о том, допускает ли он помилование своих подзащитных.

Адвокат Рыбин также говорил, что из-под ареста был освобожден житель Одессы Евгений Мефедов, участвовавший в событиях 2 августа 2014 года, оправданный по делу о беспорядках, после чего находившийся под арестом по статье о сепаратизме.

Кроме того, адвокаты сообщали о готовности Киева обменять бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова и осужденного за терроризм россиянина Алексея Седикова. Седиков. как сообщалось, написал прошение о помиловании на имя президента Украины.

Кого ждали из России

Агентство Интерфакс сообщало, что Москва может передать Киеву не только арестованных и находящихся в СИЗО, но и пятерых отбывающих наказание в колониях.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в СИЗО «Лефортово» из колоний были доставлены украинцы Балух, Гриб, Клых и Кольченко и Николай Карпюк (доставку первых четырех позже подтвердили в ОНК). Они могут быть выданы Украине для отбывания наказания, говорил собеседник Интерфакса.

Эти украинцы отбывали наказание в разных колониях. В августе адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что ее подзащитного этапировали из колонии в Торжке. А адвокат Карпюка Алексей Барановский сообщал, что его подзащитный покинул тюрьму «Владимирский централ».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что располагает информацией по возможным обменам удерживаемых лиц между Украиной и Россией, но поделиться ею не может. «Мы считаем в данном случае, несмотря на всю нашу открытость, что все подобные вопросы должны решаться профессионалами», - говорила Захарова в эфире канала «Россия-24».

Переговоры Зеленского и Путина

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по обмену удерживаемыми лицами должны появиться в ближайшие дни.

«Я этим занимаюсь лично, - говорил Зеленский. - Мы ждем результаты шаг за шагом, первые результаты должны быть уже в ближайшие дни, не хочу загадывать. Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну».

Публично сообщалось о двух случаях телефонных переговоров между Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. В начале августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на самопровозглашенные республики востока Украины с тем, чтобы прекратились обстрелы украинских позиций.