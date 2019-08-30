Стремительный рост дорого обошелся Bolt: убытки превысили 60 млн евро

По словам основателя и исполнительного директора Bolt Маркуса Виллига, данные результаты были вполне ожидаемы. "Прошлый год характеризуется агрессивным наращиванием коммерческих объемов. Bolt является самым быстрорастущим предприятием в своей области и одним из самых быстрорастущих предприятий в Европе. В прошлом году мы запустили услугу более чем в 50 новых городах и вышли на рынок с услугой электрических самокатов. Несмотря на рост мы остались в прибыли на рынках, где мы уже успели прочно закрепиться", - сказал Виллиг. Доход от продаж в Эстонии вырос более чем в два раза - с 1,7 миллиона евро до 3,7 миллиона евро.

В мае 2018 года Bolt объявил о круге инвестиций в размере 175 миллионов долларов, в котором ведущим инвестором стала немецкая компания Daimler. Благодаря сделке стоимость предприятия выросла до миллиарда долларов.

"С помощью инвестиций мы продолжили расширяться. Для дальнейшего роста мы продолжим привлечение капитала от инвесторов на подходящих условиях", - добавил Виллиг. Основной фокус расширения предприятия направлен на европейские города и Африку. Также компания занимается развитием услуги электрических самокатов и доставкой еды.