Видео: футболист получил в матче Кубка Либертадорес страшную травму
В матче главного футбольного соревнования Южной Америки, Кубка Либердаторес, эквадорский защитник Кристиан Круз получил страшную травму - тройной перелом ноги, передает Postimees.
27-летний футболист сломал в числе прочих большую берцовую кость и лодыжку, упав всем весом своего тела на ногу. Нога согнулась под неестественным углом и Круз закричал на поле от боли. Сбежавшиеся на помощь футболисты не смогли смотреть на страшный перелом товарища по команде, тренер тоже предпочел смотреть на Круза издалека. После оказания помощи Круз был доставлен в больницу и, по предварительным данным, пропустит не менее полугода.
⚠️¡TERRIBLE!⚠️— MedioTiempo (@mediotiempo) August 29, 2019
Así terminó el pie de Christian Cruz tras la lesión que sufrió en el partido de Copa Libertadores frente a Boca ➕
Le deseamos una pronta recuperación 🙏 pic.twitter.com/1SBdDdN7TJ
[#Libertadores] La durísima lesión de Christian Cruz de #LDU en el partido contra #BocaJuniors en la Bombonera, sufrió fractura de tibia y peroné.#SomosCosaSeria pic.twitter.com/UodZYyiYDG— Revista Cosa Seria 🇵🇪 (@cosaseriaperu) August 29, 2019