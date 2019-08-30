Пт, 30.08.2019
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  • Видео: футболист получил в матче Кубка Либертадорес страшную травму

Видео: футболист получил в матче Кубка Либертадорес страшную травму
Видео не для слабонервных

Cgristian Cruz viidi väljakult kanderaamil minema.

ФОТО: JUAN MABROMATA / AFP

В матче главного футбольного соревнования Южной Америки, Кубка Либердаторес, эквадорский защитник Кристиан Круз получил страшную травму - тройной перелом ноги, передает Postimees.

27-летний футболист сломал в числе прочих большую берцовую кость и лодыжку, упав всем весом своего тела на ногу. Нога согнулась под неестественным углом и Круз закричал на поле от боли. Сбежавшиеся на помощь футболисты не смогли смотреть на страшный перелом товарища по команде, тренер тоже предпочел смотреть на Круза издалека. После оказания помощи Круз был доставлен в больницу и, по предварительным данным, пропустит не менее полугода.

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