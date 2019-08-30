Видео: футболист получил в матче Кубка Либертадорес страшную травму

27-летний футболист сломал в числе прочих большую берцовую кость и лодыжку, упав всем весом своего тела на ногу. Нога согнулась под неестественным углом и Круз закричал на поле от боли. Сбежавшиеся на помощь футболисты не смогли смотреть на страшный перелом товарища по команде, тренер тоже предпочел смотреть на Круза издалека. После оказания помощи Круз был доставлен в больницу и, по предварительным данным, пропустит не менее полугода.