Пт, 30.08.2019
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  • В ДТП с участием грузовика и легковой машины погиб человек

В ДТП с участием грузовика и легковой машины погиб человек
Дополнено в 11:45!

ДТП в Ваянгу.

ФОТО: Ain Liiva

Сегодня утром в деревне Ваянгу волости Тапа произошла авария, участниками которой стали грузовой автомобиль и легковушка, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Трагедия случилась на дороге Ярва-Яани — Тамсалу — Кулленга. В ДТП погибла находившаяся в легковой машине женщина. На месте аварии работают полицейские, которые должны установить причины ДТП.

Полиция регулирует движение на месте аварии.

В 11.33 спасатели и полиция начали вытаскивать погибшую из покореженного автомобиля. Полицейские сделали из двух одеял так называемую стену, чтобы проезжающие мимо не наблюдали за ужасной картиной.

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