В ДТП с участием грузовика и легковой машины погиб человек
Сегодня утром в деревне Ваянгу волости Тапа произошла авария, участниками которой стали грузовой автомобиль и легковушка, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Трагедия случилась на дороге Ярва-Яани — Тамсалу — Кулленга. В ДТП погибла находившаяся в легковой машине женщина. На месте аварии работают полицейские, которые должны установить причины ДТП.
Полиция регулирует движение на месте аварии.
В 11.33 спасатели и полиция начали вытаскивать погибшую из покореженного автомобиля. Полицейские сделали из двух одеял так называемую стену, чтобы проезжающие мимо не наблюдали за ужасной картиной.