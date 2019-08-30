В ДТП с участием грузовика и легковой машины погиб человек

Трагедия случилась на дороге Ярва-Яани — Тамсалу — Кулленга. В ДТП погибла находившаяся в легковой машине женщина. На месте аварии работают полицейские, которые должны установить причины ДТП.

В 11.33 спасатели и полиция начали вытаскивать погибшую из покореженного автомобиля. Полицейские сделали из двух одеял так называемую стену, чтобы проезжающие мимо не наблюдали за ужасной картиной.