Тайна взрыва в России: люди погибли не из-за неудачи с ракетой "Буревестник", а при попытке поднять со дна такую же ракету, упавшую ранее

Версия о том, что взрыв произошел при подъеме ранее утонувшей ракеты, подтверждается еще одним обстоятельством. "Серебрянка", корабль Атомфлота для сбора ядерных отходов, уже как минимум один раз заходил в Двинский залив и подходил к полигону в Нёноксе. Согласно данным MarineTraffic, это произошло 25 октября 2018 года, как раз вскоре после того, как в Нёноксе была оборудована такая же стартовая площадка, как до этого - в Капустином Яру. "Серебрянка" находилась в заливе 5 дней, в какой-то момент отойдя от Неноксы на север, в сторону Патракеевки. Затем она направилась в Северодвинск и 30 октября пришвартовалась у одного из причалов завода "Севмаш". За 5 дней до прихода "Серебрянки" на полигоне в Нёноксе проводились испытания или стрельбы - об этом можно судить по данным NOTAM (публикуемых на регулярной основе извещений для летного состава о закрытии той или иной части воздушного пространства). Один из октябрьских NOTAM говорит о закрытии воздушного пространства вдоль берега Двинского залива в районе полигона ВМФ на период с 15 по 20 октября.

В день взрыва 8 августа, как пишет "Радио Свобода", предупреждений о закрытии воздушного или водного пространства в районе полигона в Нёноксе не выпускалось. Отсутствие NOTAM на этот день может быть еще одним подтверждением того факта, что испытания, связанные с пуском ракеты, в этот день не проводились, либо означать, что военные хотели провести операцию в условиях строжайшей секретности, опасаясь, что благодаря предупреждениям о ней узнают за рубежом.

Нельзя однозначно утверждать, что появление "Серебрянки" в заливе в октябре 2018 года спустя 5 дней после окончания испытаний связано с испытаниями "Буревестника" и/или с попытками поднять его со дна после неудачного пуска. Как сказал в комментарии "Радио Свобода" Евгений Максимов, речь необязательно идет о "потере" ракеты: "На полигоне могли отрабатывать ЯСУ (ядерную силовую установку) кратковременным запуском, после проведенных доработок по результатам испытаний на Новой Земле, а ракету могли оставить на какое-то время в воде для снижения радиоактивности", - говорит Максимов. К сожалению, из-за плохой погоды в базах провайдеров спутниковых снимков отсутствуют качественные фотографии района Нёноксы за этот период, на которых можно было бы разглядеть другие корабли, "Звездочку" или такие же понтоны, как на снимках августа 2019 года.

Как утверждают источники американского телеканала SNBC, с ноября 2017-го по январь 2018 года Россия осуществила 4 запуска "Буревестника", и лишь один из них закончился "относительным успехом": ракета пролетела около 35 километров за две с небольшим минуты.

Выводы и версии