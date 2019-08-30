Возмущенный читатель: не хочу видеть покойников рядом с детским садом!

Строительство крематория на кладбище Лийва в Таллинне. ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

В редакцию обратился один из активных жителей микрорайона и рассказал: «Мы против строительства крематория, так как из труб будет валить дым, будут звонить в колокола и возить покойников, а рядом детский сад! Такое соседство будет травмировать детей! Нас не предупредили о том, какое именно строительство будет вестись рядом с нашими домами. Нами установлено, что еще 22 мая Департаментом городского планирования было выдано разрешение на строительство, но нам об этом никто не сообщил. У нас было время его оспорить, но мы узнали об этом слишком поздно. Сообщения о том, что будет строиться, нигде не было. Мы собрали подписи, устроили пикет около стройки, пригласили на встречу представителя управы, но никто не пришел».

В планах жителей домов на Валдеку обратиться в суд, чтобы остановить стройку. Настроены они, по словам обратившегося в редакцию, решительно.

Старейшина Ныммеской части города Грете Шиллис ответила на запрос Rus.Postimees.

Кладбище Лийва было создано в середине 1930- годов, то есть оно значительно старше, чем многоквартирные дома в прилегающем к нему районе. Некоторые жители этих домов относятся ко всему, что происходит на кладбище, очень эмоционально. С одной стороны, страх жителей вполне понятен: смерть и похороны всегда вызывают тревогу. Но строительство крематория на действующем кладбище – в любом случае логично.

K сожалению, в социальных сетях уже распространяется ложная информация, которая усугубляет и без того нервную обстановку. Например, рассказывают о почти пятидесятиметровой трубе, о распространяющемся во время кремации жутком зловонии, о беспрерывном похоронном звоне траурных колоколов во время панихид. Адрес строительства при этом указывают неправильный, что создает впечатление, что крематорий строится между жилыми домами, а не на территории кладбища.

Строительство крематория на кладбище Лийва. ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Строительство на участке недвижимости по адресу Валдеку,113 ведется на основании утвержденной в 2015 году детальной планировки. В октябре прошлого года собственник недвижимости предоставил Департаменту городского планирования ходатайство об условиях проектирования, а также уточнения условий действующей детальной планировки, не противоречащие ее общему содержанию. Согласно документам, на участке разрешено строительство ритуального здания – крематория.

С 28 января по 10 февраля этого года у всех желающих была возможность ознакомиться с уточненными условиями проектирования как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Соответствующие объявления были опубликованы на сайте района, в газетах Postimees, Pealinn, а также в Nõmme Sõnumid. То есть весь процесс был корректным и соответствовал требованиям.

Что касается приглашения от жителей, то это тоже не соответствует действительности. Приглашение было получено во вторник в 14:11, на которое я тут же ответила, сообщив, что не смогу прибыть на встречу, так как приглашение поступило слишком поздно. К сожалению, ответа на мое письмо не последовало.