В Кадриорге будут построены новые дома за пятьдесят миллионов евро

По словам исполнительного директора Metro Capital Айна Кивисаара, сумма инвестиций в жилое здание по адресу Туукри, 25, которое будет готово к концу 2020 года, около пяти миллионов, а к 2022 году девелопер недвижимости планирует инвестировать в квартал Кийкри 50 миллионов.

«Это довольно заметное событие в секторе недвижимости Эстонии, поскольку это одна из крупнейших инвестиций в один жилой квартал. На сегодняшний день Metro Capital построил в квартале Кийкри семь жилых домов, всего будет построено десять жилых домов. Окончательно все будет готово к 2022 году».

Строительство следующего, недавно получившего разрешение на строительство жилого дома начнется в октябре. Главный подрядчик – сконцентрированная на строительстве квартир премиум-класса фирма Kiikri Ehitus. «Дом, строящийся в маленьком тихом квартале Кийкри, характеризуют хорошо продуманные и в то же время впечатляющие архитектурные и энергоэффективные решения. Используем только самые высококачественные строительные и отделочные материалы, а также отталкиваемся от стандартов энергоэффективности А-класса», - сказал Кивисаар.

ФОТО: Metro Capital

В 28-квартирном доме запланированы 2-4-комнатные квартиры размером 42,9-138,5 м2, которые подходят как маленьким, так и большим семьям с детьми. «С этой недели начинаем предварительную продажу квартир и уже заметен активный интерес», - сказал Кивисаар, добавив, что квартиры домов А и B Резиденций Кийкри, находящихся в одноименном квартале, уже полностью распроданы и только в недавно построенном C-доме в продаже осталось несколько последних жилых помещений.

По словам партнера бюро Arhitekt11 и признанного архитектора Иллимара Труверка, новейшее в жилом квартале здание, которое строится по адресу Туукри, 25, станет в архитектурном смысле мостом между жилым домом по адресу Кийкри, 2 и уже готовым проектом девелопера недвижимости – Тиволи. «Этот дом повторяет характерные черты находящихся в округе домов и отлично гармонирует с ранее построенными домами девелопера в этом районе. В строительстве этого дома мы также использовали природные материалы самого высокого класса: дерево, натуральные камни и стекло. Жилой дом соответствует свойственному Кадриоргу достоинству и отлично сочетается со средой проживания в этом районе»,- сказал Труверк.

В прибрежном квартиле Кийкри, располагающимся по соседству с парком Кадриорг, в данный момент находится семь домов, построенных Metro Capital, в их числе Резиденции Кийкри, которые удостоились признания благодаря продуманным архитектурным решениям и два года подряд проходили в финал, в категории строительства жилья, известного международного конкурса Baltic Real Estate Awards или Конкурса Проектов Недвижимости Балтии.