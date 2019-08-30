Фото: уютно, мило, богемно - квартира на тихой таллиннской улице

В тихом Пельгулинне продается светлая и просторная двухэтажная квартира площадью 62,3 м2 состоит из прихожей, гостиной, кухни и ванной на первом этаже и спальни и лестничной площадки - на втором.

ФОТО: City24

Грамотная и технологически верная расстановка мебели на мансардном этаже экономит место и не уменьшает пространства. Также имеется кладовка в цокольном этаже и парковочное место во дворе.

ФОТО: City24

В цену квартиры входят вся мебель и детали обстановки, которые видна на фото. Коммунальные платежи весьма умеренны: летом - 80 евро, а в самые холодные месяцы - до 120.