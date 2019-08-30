Пт, 30.08.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Фото: уютно, мило, богемно - квартира на тихой таллиннской улице

ФОТО: City24

В Пыхья-Таллинне ждет нового хозяина привлекательная квартира, сообщает Postimees.

В тихом Пельгулинне продается светлая и просторная двухэтажная квартира площадью 62,3 м2 состоит из прихожей, гостиной, кухни и ванной на первом этаже и спальни и лестничной площадки - на втором. 

ФОТО: City24

Грамотная и технологически верная расстановка мебели на мансардном этаже экономит место и не уменьшает пространства. Также имеется кладовка в цокольном этаже и парковочное место во дворе. 

ФОТО: City24

В цену квартиры входят вся мебель и детали обстановки, которые видна на фото. Коммунальные платежи весьма умеренны: летом - 80 евро, а в самые холодные месяцы - до 120. 

С подробностями можно ознакомиться на портале City24

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ