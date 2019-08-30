Трагическая гибель отца семейства: свидетели начали путаться в показаниях

В прошлом году в ночь с 23 на 24 ноября в Валга перед пабом «Вооримехе» произошел инцидент, во время которого на тот момент 17-летний местный занимающийся боксом молодой человек Алекс ударил 37-летнего отца семейства кулаком в лицо. В результате удара пострадавший упал на асфальт и через несколько дней умер в больнице. У него остались два маленьких ребенка и жена.

Валгаский суд 19 и 28 августа заслушал показания свидетелей. Несколько находившихся в одной компании с наносившим удар людей описывали событие одинаково: отец семейства, которого свидетели описали как высокого и здорового мужика, одной рукой схватил за горло одного члена компании, а другой рукой наносил удары в сторону Алекса. Алекс уклонился в сторону и ударил в ответ, в результате удара мужчина упал на асфальт.

По рассказам нескольких других свидетелей, отец семейства держал за горло именно Алекса. Освободившийся от хватки молодой человек немного отступил и отец семейства замахнулся рукой в его сторону. После этого Алекс нанес роковой удар. Звучала также версия, что Алекс попросил у мужчины сигарету, мужчина оттолкнул его и после этого получил удар.

Много пьяных людей

Показания свидетелей путаются в отношении того, сколько и были ли вообще перед пабом машины, какой рукой кто и кого бил или держал за горло, кто у кого попросил закурить и была ли перед ударом у погибшего ссора с компанией нанесшего удар. Была озвучена версия, что погибший сам у кого-то из большого количества людей попросил сигарету, а у него ее никто не спрашивал. В то же время было озвучено утверждение, что закурить у отца семейства попросил молодой человек, которого позднее погибший, как утверждается, держал за горло.

Отчасти удивляться противоречию в показания не стоит, поскольку почти все дававшие два дня показания люди во время инцидента были в большей или меньшей степени пьяны. В том числе в пабе алкоголь употребляли как несовершеннолетний нанесший удар, так и 14-летний молодой человек, который давал показания.

У судьи в нескольких случаях возникал вопрос, как много на самом деле помнят о произошедшем свидетели. В одном случае свидетель более часа подвергался перекрестному допросу и описывал события, но последним прозвучал вопрос судьи: «Вы на самом деле не помните, что там произошло?» И прозвучал ответ: «Сейчас да, особо не помню».

Прокурор Айнар Койк и представитель потерпевшего Айвар Пильв неоднократно указывали на различия между показаниями свидетелей в суде и тем, что они сказали во время допроса через несколько недель после инцидента. Например, один молодой человек в суде сказал, что его друга схватили за шею, а ранее он говорил, что к другу только придирались. Второй свидетель сказал, что отец семейства держал одного молодого человека правой рукой за горло, а левой пытался ударить приближающегося Алекса. Ранее он говорил, что Алекс приближался справа и мужчина пытался ударить его правой рукой.

Потерян хороший боксер

Тренер по боксу Алекса сказал, что ранее молодой человек всегда за пределами ринга справлялся с конфликтными ситуациями с помощью слов. «Каких-либо претензий не было. Он среди молодых был словно капитан команды. Его уважали и слушали, - говорит тренер. – Потерял хорошего боксера, который мог бы защищать честь Эстонии в Европе и по всему миру».

По словам близкого знакомого Алекса, молодой человек тяжело переживает случившееся. Судья также поинтересовался, почему до сих пор близким погибшего не были принесены извинения. «Очень хотели это сделать, но в интернете звучали угрозы, люди говорят, что отомстят, что он виновен, что так все произошло. Никто не хотел, чтобы так все случилось. Он также не спит по ночам, это не так легко пережить», - рассказывает близкий.

«Все понимают, что это неправильно, но никто не думал, что так произойдет», - сказал также другой свидетель из компании.