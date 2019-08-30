9-летняя дочь звезды мирового футбола скончалась от остеосаркомы

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти дочери Ксаны, передает Sports.ru.
Девятилетняя девочка последние пять месяцев боролась с остеосаркомой — раком костей.
«Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем в возрасте девяти лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой.
Мы благодарим всех за проявления любви в течение этих месяцев и благодарим всех за деликатность и понимание.
Благодарим также персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность работе и заботу. Спасибо врачам, медсестрам и всем волонтерам.
Ксана, мы будем скучать по тебе, но мы будем помнить тебя каждый день нашей жизни и надеяться, что мы снова встретимся. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи.
Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья», — написал Луис Энрике в твиттере.
Луис Энрике покинул пост тренера сборной Испании в июне. 49-летний специалист перед этим пропустил три матча команды по семейным обстоятельствам. Испанцев возглавил Роберт Морено, помощник Энрике.