Пт, 30.08.2019
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Судьба автобусной компании ATKO решится в начале сентября

ATKO bussid enam Harku valla liine ei teeninda.

ФОТО: Joosep Pank / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Правление Северо-Эстонского центра общественного транспорта 9 сентября решит, что будет с договорами, заключенными с фирмой ATKO Liinid на обслуживание уездных маршрутов в Харьюмаа, пишет Rus.ERR.

Причина возможного расторжения договоров с ATKO Liinid заключается в неудовлетворительном качестве обслуживания. В случае расторжения договоров государству следует быть готовым в два раза увеличить сумму своей дотации.

Договоры с фирмой заключены до 2021 года, но 9 сентября будет ясно, будут они расторгнуты досрочно или ATKO продолжит работу, передала "Актуальная камера" на эстонском языке.

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