Судьба автобусной компании ATKO решится в начале сентября

Причина возможного расторжения договоров с ATKO Liinid заключается в неудовлетворительном качестве обслуживания. В случае расторжения договоров государству следует быть готовым в два раза увеличить сумму своей дотации.

Договоры с фирмой заключены до 2021 года, но 9 сентября будет ясно, будут они расторгнуты досрочно или ATKO продолжит работу, передала "Актуальная камера" на эстонском языке.