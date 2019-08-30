Судьба автобусной компании ATKO решится в начале сентября

Правление Северо-Эстонского центра общественного транспорта 9 сентября решит, что будет с договорами, заключенными с фирмой ATKO Liinid на обслуживание уездных маршрутов в Харьюмаа, пишет Rus.ERR.
Причина возможного расторжения договоров с ATKO Liinid заключается в неудовлетворительном качестве обслуживания. В случае расторжения договоров государству следует быть готовым в два раза увеличить сумму своей дотации.
Договоры с фирмой заключены до 2021 года, но 9 сентября будет ясно, будут они расторгнуты досрочно или ATKO продолжит работу, передала "Актуальная камера" на эстонском языке.