Живущая в Эстонии индийско-непальская пара: хотим здесь остаться на десять лет

Непалец Нимит Агравал два с половиной года назад переехал в Эстонию. Этой весной сюда переехала и его жена-индианка Адити, пишет Postimees.

«Я родился и вырос в Непале, потом отправился в Индию учиться. До переезда в Эстонию я работал в индийском стартапе, - рассказывает Нимит. - Жил в Индии во многих местах, немного работал в Мумбаи, потом два года в Бангалоре и потом переехал в Эстонию».

«Я родом из Индии. Это прекрасная страна, - рассказывает Адити, которая до переезда в Эстонию работала госчиновником в Департаменте надзора. - Типичная восьмичасовая рутина: каждое утро идешь на работу, потом возвращаешься домой. Наш жизненный темп был довольно бешеным. Здесь жизнь совсем другая».

Когда Нимит еще жил в Индии он решил найти работу с помощью специального приложения. «Оно сводит работников со спецспособностями с потенциальным работодателем. Мне предложили Transferwise, начал собирать информацию об этой фирме, - рассказывает он. – Узнал, что фирма в Европе, находится в Таллинне. Признаюсь, ранее я об Эстонии особо не слышал. Зашел на сайт transworks.com и подал заявку на свободное место. Ответ получил на следующий день, уже через пять месяцев приехал в Эстонию».

«Было сложно убедить ее сюда переехать», - вспоминает разговор с женой о переезде Нимит. «Я не была особо вдохновлена переездом. Особенно тяжело дались первые месяцы в Эстонии: Нимит постоянно на работе, я сижу дома. К счастью, вскоре нашла себе работу», - рассказывает Адити.

Супружеская пара планирует надолго задержаться в Эстонии. «В далеком будущем, через лет десять, хотел бы переехать на историческую родину, в Непал или Индию. Но сейчас нам очень нравится в Эстонии, здесь очень безопасно жить», - говорит Нимит.

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