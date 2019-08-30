Пенсионная реформа: забрать деньги и оплатить долги? Или копить дальше?

Что изменит реформа?

После реформы вступление и выход из второй пенсионной ступени станут добровольными – для этого нужно будет подать заявление в пенсионный центр или в банк.

Платежи можно остановить, оставив все накопленные деньги в фонде, которые оттуда будут инвестироваться. Также платежи можно остановить так, чтобы забрать все накопленные деньги. У тех, кто хочет самостоятельно инвестировать свои пенсионные деньги, после ухода из фонда возникнет возможность перевести деньги на личный инвестиционный счет.

Деньги, накопленные на пенсионной ступени, в сумме до 10 000 евро* выплачиваются разом, большие суммы делятся на три части. С выплаты нужно будет заплатить подоходный налог. У тех, кто уйдет из второй ступени, через 10 лет возникнет возможность присоединиться снова. Через 10 лет они смогут снова забрать все деньги и уйти из второй ступени. В будущем эти люди будут получать пенсию по первой или третьей ступеням, присоединиться ко второй ступени они больше не смогут.

Родившиеся в 1982 году и раньше, которые сейчас присоединяются ко второй ступени добровольно, смогут в первый раз забрать деньги через 10 лет. Если у человека есть деньги на второй ступени, по наступлению пенсионного возраста он сможет сам решить, забрать деньги в виде пожизненной пенсии или в течение какого-то срока, или разом. Реформа начнется в 2020 году.

*Окончательное решение по суммам будет принято 12 сентября на заседании кабинета министров.

Источник: valitsus.ee