Пенсионная реформа: забрать деньги и оплатить долги? Или копить дальше?

Предприниматель Арви, который через пару лет достигнет пенсионного возраста, уверен, что он свои деньги из второй пенсионной ступени пока забирать не будет: «Пусть капают на черный день». А Армин, который почти в два раза моложе его, сказал Lõuna-Eesti Postimees, что деньги заберет: «Я не верю во все это».
В разговоре с жителями Пыльвамаа о возможности забрать деньги из второй пенсионной ступени, можно было услышать самые разные мнения.
В магазине Тильси журналисты встретили предпринимателя Арви Выру – он содержит местную лавку и магазин на колесах.
Несколько дней назад он выбросил один плед и все вспомнилось. Как он много лет назад присоединился ко второй пенсионной ступени в ходе кампании и получил тот самый теплый и красивый плед. В подарок, в знак благодарности или просто так.
«Не заберу», - он твердо уверен, что продолжит копить деньги. «Пока хожу на работу и плачу налоги, пусть будет. Какое-то чувство уверенности, когда там что-то есть. Хотя этого мало и платы сняты».
«Сама по себе идея хорошая, - добавил он. – Сам копишь, государство добавляет, но то, что производительность маленькая и плата за управление такая большая, это не нравится».
На биржу не торопятся
Заниматься своими деньгами самому, как душа велит, он не собирается: «Я и биржа, и инвестиции? Нет-нет! Когда читаю журнал 60+, понимаю, что поезд уже ушел. Времени осталось мало и особых вершин не достичь. Я опоздал».
Но, по его словам, такой путь стоит предпринять молодым людям, которые хоть немного знают, умею и хотят, могли бы сами инвестировать эти деньги. Например, в какую-то крепкую фирму: «Было бы разумно им самим поискать место и посмотреть, куда поместить деньги для их роста. Молодые лучше умеют обращаться с деньгами – они больше знают, куда и как инвестировать».
Когда он через пару лет выйдет на пенсию, вероятнее всего, он не станет забирать все накопленные деньги разом, а станет получать их по частям каждый месяц. По крайней мере, сейчас он думает так: «Это как резервный фонд, который можно использовать по необходимости. Например, если нужно что-то купить домой или починить, отремонтировать – если надо».
Вы бы прожили как пенсионер без второй или третьей ступени? «Трудно представить», - признал он.
Он добавил: «Если ты на пенсии и больше не получаешь зарплату, ситуация, конечно, меняется. Я ни одного дня не сидел без работы. Сам себе работодатель. Не представляю, как выглядит жизнь, когда не нужно больше идти на работу и сидишь на пенсии… Но в то же время, может быть, то, чем я сейчас занимаюсь, скоро вообще перестанет работать – деревенские магазины исчезают. Сейчас пока держим нос по ветру, но что будет, я не знаю. Содержание лавки и магазина колесах- это не бизнес, это больше стиль жизни».
Вторая ступень на покрытие расходов в доме призрения?
А что по слухам о второй пенсионной ступени думают жители деревни, об этом рассказал хозяин магазина: «Так и так. Думаю, что если разрешат, многие заберут деньги. И тут же их потратят».
Арви Выру говорит, что поскольку у многих есть долги – кому нужно заплатить учебный кредит, у кого жилищный кредит, у кого автолизинг – кто-то, первым делом, захочет избавиться от долгов. Чтобы снизить нагрузку и вздохнуть с облегчением. Если это хоть как-то возможно.
Вторая крайность – поскольку для инвестиций денег нет, то все снимут и поедут на курорт! Чтобы хоть раз в жизни позволить себе это.
И потратят все деньги на поездку?
«Есть те, кто не хочет жить будущим, живут моментом», - рассуждает деревенский предприниматель, у которого нет долгов.
Он добавил, что деньги от второй ступени можно было бы использовать именно в будущем – поди знай, что принесет жизнь, и никогда заранее не узнаешь, придется ли искать место в доме призрения…
«Это уже не будущее, это уже ближайшее будущее, - говорит он. – Пенсия такая маленькая, на нее ничего не получится. Вторая ступень могла бы быть в помощь. Хорошо, когда есть свои деньги, тогда не нужно заставлять детей, чтобы содержали старика в доме призрения».
У жителя деревни Тромси пылваской волости Армина ответ быстрый: «Заберу все деньги сразу, как только появится возможность! Я, конечно, не такой деятельный, чтобы сразу в первый день подать заявление, но сделаю это обязательно». Причину искать долго не нужно: «Потому что я в это не верю. Думаю, что смогу потратить свои деньги лучше, чем пенсионный фонд. Почему они тратят, я лучше сделаю это сам».
«Не особо много, но какая-то сумма там - в фонде - есть», - добавил он. Армин не знает точно, сколько денег накопил, но плохо ли, хорошо ли, деньги он зарабатывал, и какая-то сумма в фонд уходила: «Я примерно знаю, какая сумма там есть, и заберу ее. А может, попробую инвестиционный счет. Если проиграю, то сам виноват».
Армин считает, что у накопления денег нет никакой перспективы: «Их просто съест инфляция. И вообще, я считаю, что пенсионные ступени по всему миру были одним огромным грабежом – отъемом денег у населения».
«Все и так в ж…е»
Армин на секунду задумался, когда у него спросили, в каком году он станет пенсионером: «Сейчас мне 35. Лет через 30? Где-то в 2049 году?»
А если пенсионный возраст поднимется? «Невозможно бесконечно его поднимать», - сказал он.
На вопрос, представляет ли он себе жизнь пенсионера, он ответил: «Я представляю, каким могу быть сам. Но представить себе мир в таком далеком будущем, конечно, нет. Посмотрите, как много изменилось в мире за 30 лет. В следующие 30 лет изменится еще больше».
Встреченный у магазина Саверна Антс, находящийся в предпенсионном возрасте, полон ненависти, говоря о пенсионной реформе. Его речь была короткой и конкретной: «Зарплата маленькая, пенсия будет маленькой и вторая ступень растает. Все и без этого в ж…е».
Что изменит реформа?
После реформы вступление и выход из второй пенсионной ступени станут добровольными – для этого нужно будет подать заявление в пенсионный центр или в банк.
Платежи можно остановить, оставив все накопленные деньги в фонде, которые оттуда будут инвестироваться. Также платежи можно остановить так, чтобы забрать все накопленные деньги. У тех, кто хочет самостоятельно инвестировать свои пенсионные деньги, после ухода из фонда возникнет возможность перевести деньги на личный инвестиционный счет.
Деньги, накопленные на пенсионной ступени, в сумме до 10 000 евро* выплачиваются разом, большие суммы делятся на три части. С выплаты нужно будет заплатить подоходный налог. У тех, кто уйдет из второй ступени, через 10 лет возникнет возможность присоединиться снова. Через 10 лет они смогут снова забрать все деньги и уйти из второй ступени. В будущем эти люди будут получать пенсию по первой или третьей ступеням, присоединиться ко второй ступени они больше не смогут.
Родившиеся в 1982 году и раньше, которые сейчас присоединяются ко второй ступени добровольно, смогут в первый раз забрать деньги через 10 лет. Если у человека есть деньги на второй ступени, по наступлению пенсионного возраста он сможет сам решить, забрать деньги в виде пожизненной пенсии или в течение какого-то срока, или разом. Реформа начнется в 2020 году.
*Окончательное решение по суммам будет принято 12 сентября на заседании кабинета министров.
Источник: valitsus.ee