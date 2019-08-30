Фото: представлены умные часы Fitbit Versa 2

Fitbit Versa 2 оснащены AMOLED-дисплеем, а также корпус с отделкой из анодированного алюминия. Как и ожидалось, умные часы получили функцию всегда включенного дисплея Always-On, которую можно активировать в меню, пишет ixbt.com. Fitbit Versa 2 также получили более производительную платформу. Что касается времени работы от батареи, то Fitbit Versa 2 могут продержаться до 5 дней без подзарядки или до 2 дней при постоянно включенном дисплее.

Одним из ключевых дополнений Fitbit Vera 2 является интеграция голосового помощника Amazon Alexa, которые сможет искать информацию в Сети, рассказывать о прогнозе погоды, читать сообщения и так далее. Кроме того, вы также можете управлять другими умными устройствами с Amazon Alexa при помощи Fitbit Versa 2.

Fitbit Versa 2 оснащены функцией анализа продолжительности и качества сна, также есть тихий режим, в котором вас не будут беспокоить уведомления. Конечно же, есть функция круглосуточного контроля частоты сердечных сокращений и поддержка нескольких видов физической активности.

Часы можно не снимать в душе и в бассейне (5 АТМ), кстати, они могут отслеживать каждый гребок при плавании. В ходе тренировок вы также можете использовать часы для управления музыкой. Пользователям предложено огромное количество циферблатов на выбор.