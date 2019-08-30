Спорт, фильмы и сериалы: в Эстонии появится новый телеканал

В январе 2020 года Telia выйдет на рынок со своим телеканалом Inspira, который будет показывать спорт, фильмы и сериалы.
«Как и указывает название, речь идет о канале, который будет предлагать интересную и захватывающую программу и разнообразный развлекательный контент. Например, канал покажет отечественный научно-популярный приключенческий сериал «Антарктика 200 – по следам Беллинсгаузена», права на показ которого принадлежат Telia. Этим самым Telia активно входит на рынок телепродукции. Съемки нового сериала уже идут, и клиенты Telia TV смогут посмотреть его в январе», - сказала руководитель по контенту отдела телевидения и мультимедиа Telia Eesti Бирьо Кийк.
Несмотря на то, что точная программа канала еще составляется, и договоры на трансляцию контента еще находятся в процессе подписания, сегодня уже можно сказать, что канал будет показывать прямые трансляции с женских профессиональных теннисных турниров, благодаря чему все желающие смогут болеть, например, за Анетт Контавейт.
Telia также продолжит сотрудничество с Levira, чтобы вместе осуществлять высокотехнологические телевизионные трансляции спортивных и развлекательных событий. Благодаря этому сотрудничеству, канал Inspira будет транслировать спортивные соревнования, где впервые в Эстонии для создания прямой трансляции будут использоваться камеры-роботы Levira.
«Новый канал даст нам возможность и свободу выбора самим составлять и транслировать телепрограмму для своих клиентов, разумеется, мы также будем учитывать пожелания и предпочтения клиентов. В итоге наша цель предложить своим клиентам нечто такое, что в Эстонии на сегодняшний день еще не предлагают», отметила Кийк.
Канал Inspira будет входить в основной пакет Telia TV, и его можно будет смотреть как по телевизору, так и в различных смарт-устройствах. Объем программ нового канала будет не менее восьми часов в сутки, или 56 часов в неделю.
«Telia постоянно развивает контент своей телевизионной услуги, для того чтобы предложить клиентам новый, интересный и отличающийся от конкурентов развлекательный контент. Если в 2018 году одним из самых знаковых событий было предложение клиентам Telia TV известной во всем мире среды HBO, то в начале 2019 года мы стали делать прямые трансляции с женских профессиональных теннисных турниров. Две эти услуги за короткое время стали очень популярными среди наших клиентов. С приходом в 2020 году нового канала, Telia TV пополнится также свежим и эксклюзивным контентом», - добавила Кийк.