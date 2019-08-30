Кая Каллас: Ратас не смог обеспечить в Эстонии достойное правление

6) Эстония до сих пор была правовым государством. Правовое государство означает, что все люди равны перед законом. Правовое государство также означает, что общество действует в соответствии с согласованными правилами и что правила должны соблюдаться всеми. Особенно те, кто находится во власти. Правила предназначены для защиты слабых. В правовом государстве граждане уверены, что произойдет разделение властей, и если правила будут нарушены, они могут рассчитывать на полицию, прокурора и суд независимо от политической власти. В скандале с Эльмаром Вахером неправильно не только то, что была попытка снять главу полиции с должности, но и то, что одна правительственная партия продолжает пытаться установить контроль над полицией, прокуратурой и судами. Премьер-министр смотрит и позволяет этому случиться. По сообщениям СМИ, премьер-министр собирается требовать отставки министра в пятницу вечером, но должен учесть общую картину, которая говорит, что все в порядке. Премьер-министр несет ответственность за то, что министры его правительства вообще предприняли попытки разрушить правовое государство.

7) В конце концов, мы знаем, что коренной причиной многих проблем этого правительства является партия EKRE. Но вызывает беспокойство то, что слово премьер-министра в этом правительстве ничего не стоит, и позиция EKRE всегда одерживает верх. Премьер-министр уже 14 раз с момента вступления в должность осуждал партнеров по коалиции, извинялся за них или пояснял, что сказанное ими не соответствует действительности или не отражает позицию правительства. Среди прочего он сказал, что поведение министров правительства является «недопустимым», или «неуместным», или «не должно повторяться». Мы часто видели ситуации, когда премьер-министр отвечает, что он не знает, что делают министры его правительства. Так, премьер-министр не знал, что министр иностранных дел заключил предварительные соглашения о миграции со своими польскими и венгерскими коллегами. Премьер-министр также не знал об акцизных соглашениях с Латвией. Премьер-министр не знал, что в Европе министр финансов собирается отстаивать свое мнение, а не правительственное. И не знал даже о том, что министр внутренних дел через министра финансов пытался заставить главу полиции и погранохраны уйти в отставку. Если премьер-министр не знает, что делают его министры, и не может выразить свое мнение в правительстве, он не является главой этого правительства. Этот список можно продолжать еще долго, но очевидно, что премьер-министр несет ответственность за путаницу в правительстве. Если нарушения или проступки были единичными, можно потребовать отставки конкретного министра. Поскольку эти нарушения повторяются практически неделя за неделей, то совершатся они могут только с одобрения премьер-министра. Премьер-министр, который позволяет Эстонии быть уничтоженной, несет ответственность за это, даже если это не его активные действия, а пассивное наблюдение. Уважаемые депутаты коалиции, чье самое большое желание остаться самими собой в Рийгикогу, вы действительно чувствуете неловкость и понимаете, что так нельзя управлять страной. В Эстонии не должно руководить зло и разногласия. Может быть по-другому. Неужели чаша с этим дерьмом у вас еще не переполнена? Когда вы найдете совесть, которая скажет вам, что разрушение воздвигнутой с таким трудом Эстонии ошибочно, и в моих силах это остановить? Я очень надеюсь, что этот день наступил, и вы объединитесь с оппозицией, чтобы выразить вотум недоверия премьер-министру.