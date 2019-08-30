Кая Каллас: Ратас не смог обеспечить в Эстонии достойное правление

В сегодняшнем заявлении о вотуме недоверия премьер-министру Юри Ратасу, лидер Партии реформ Кая Каллас подчеркнула, что премьер-министр не смог обеспечить достойное правление. Каллас отметила, что вопрос не в том, хороший ли Юри Ратас человек, а в том, что он не может контролировать то, что происходит в его правительстве.
Postimees публикует речь Каи Каллас в полном объеме:
Юри Ратас кажется хорошим человеком. Я уверена, что большинство из нас подписались бы под этим заявлением. Но сегодняшнее голосование по поводу вотума недоверия не связано с тем, хороший ли он человек или плохой. Выражаем вотум недоверия потому, что Юри Ратас, будучи премьер-министром, отвечает за то, что происходит в нашем государстве. Эстония всегда хотела быть равной на мировой арене, и у нас это довольно хорошо получается. С момента обретения независимости мы всегда стремились быть больше наших границ и бороться с более тяжелой весовой категорией, чем позволили бы наши размеры. Это принесло нам много друзей и союзников на международном уровне, в которых мы так отчаянно нуждаемся из-за нашего небольшого размера.
Мы стремились перестать быть страной бывшего Советского Союза и искали свое место среди стран Северной Европы. Мы не Франция или Италия, которые могут вести себя так, как им захочется и с кем по-прежнему считаются из-за их размера. С Эстонией не надо считаться, так как мы сами хотим быть оставленными в покое.
Можно сказать, что премьер-министр не несет ответственности за все знаки и заявления министров его правительства, которые наносят ущерб международной репутации Эстонии. В конце концов, не премьер-министр сделал эти заявления. Ведь премьер-министр почтителен. Мы знаем, что это не имеет значения. За пределами Эстонии именно правительство в целом придает Эстонии какое-то лицо. И это лицо уже не чистое.
Список серьезных зарубежных публикаций дает нам достаточно четкую картину того, как Эстония выглядит во время этого правительства:
Foreign policy 2019: Эстония борется с избранными расистами
Би-би-си: как правые экстремисты захватили историю успеха Балтики
Euronews: подтолкнет ли правый популизм Эстонию к России?
Bloomberg: новый министр финансов Европы хочет сохранить свою страну белой
Financial times: Хельме: я против большой интеграции в еврозону
NY Times: Новые министры в Эстонии показали превосходство белых
Politico: Эстония вступила в крайне правый клуб
Новости CBS: министры нового правительства Эстонии питают опасения насчет сексизма и превосходства белых
Guardian: расизм, сексизм, нацистская экономика: правые экстремисты Эстонии у власти
Этот список можно продолжать долго, но картина, которая при этом открывается, ничуть не радует и не дает ничего, чем можно гордиться. Премьер-министр несет ответственность за подрыв репутации Эстонии и неспособность контролировать своих министров. Если нынешнее правительство Юри Ратаса продолжит это делать, Эстония станет периферийным и бессмысленным уголком Европы.
2) Премьер-министр не смог обеспечить Эстонии достойное правление. С момента вступления в должность правительство шокировало, но премьер-министр не сделал ничего, чтобы это предотвратить. Члены правительства оскорбляют и нападают на различных людей и группы власти - президента, гинекологов, женщин, чиновников, ученых Таллиннского университета, преподавателей, полицейских, участников поющей революции. Премьер-министр говорит о сплоченном обществе, но благодаря его правительству мы, как общество, никогда не были настолько разделены, как сегодня. Действительно ли приятно жить так, чтобы все со всеми были в ссоре? Культура государственного управления настолько высокомерна, что не заботится ни об исследованиях, ни об экспертном мнении, оправдывая претворение своих желаний, заявляет, что «это наша политическая воля». И когда кто-то осмеливается что-то подумать или задать существенные вопросы о действиях правительства, ответом будет «Кем вы себя возомнили?». Такой стиль управления подходит странам, на которые мы не хотели бы быть похожими. Эстония не была такой.
Премьер-министр несет ответственность за изменение в правительственной культуре, которая не ценит демократические дебаты, но приносит ругательства извозчика и усталые извинения. При всем этом вы можете видеть, что сам премьер-министр стыдится того, что его правительство улыбается не так, как было обещано, а бьет по лицу.
3) На сегодняшний день Юри Ратас является премьер-министром почти 3 года. Его приход на эту должность пришелся на хорошее время, когда экономика выросла. В настоящее время мы сталкиваемся с измеряемым бюджетным кризисом. Он не только жил за счет резервов сил, накопленных предыдущими правительствами, но и за счет будущего, что создало острую необходимость в сокращении. Теперь, когда мировая экономика быстро остывает, становится понятно, что человек, который не смог управлять государственными финансами даже в хорошие времена, не подходит для должности премьер-министра. Если утверждение о том, что премьер-министр умышленно бы скрывал информацию о государственном бюджете до выборов, соответствует действительности, то он действительно безответственный.
Если это правительство пойдет на изменение основного закона о государственном бюджете, чтобы сделать государственный бюджет еще более негативным, расходы будут осуществляться за счет будущего. Дамы и господа Партии Отечества - ваш бывший лидер и духовный лидер Март Лаар хотел записать в конституции баланс государственного бюджета - как вы смотрите на все это в тишине? Но если в государственном бюджете нужно делать масштабные сокращения, которые затрагивают всех, то помните, что премьер-министр несет ответственность за этот беспорядок.
4) Государственный бюджет связан с расходами, но нынешняя власть абсолютно не занимается ростом экономики или созданием лучших возможностей для увеличения доходов жителей Эстонии. Если раньше Эстония была известна своими инновациями и новыми решениями в государственном секторе, то сейчас эта сфера стоит на паузе, скорее даже держит курс к упадку. Так как у нас государство с небольшой открытой экономикой, то, как наши предприятия работают на иностранных рынках и как иностранные инвесторы заинтересованы в нашей стране и экономике, имеют решающее значение для функционирования нашей экономики. Однако на должность министра внешней торговли поставили человека, который не хочет, не может или не умеет выполнять эту работу. За это тоже несет ответственность премьер-министр. Если мы хотим выбраться из ловушки среднего уровня доходов, нам нужно больше инвестировать в исследования и разработки, в то же время премьер-министр не поддерживает дополнительное финансирование науки и нарушает соглашение, которое он сам подписал. Однако слово и подпись премьер-министра могут чего-то стоить в нашей стране.
5) Юри Ратас является премьер-министром в правительстве, которое собирается разрушить пенсионную систему, которая строилась годами. Таким образом, это правительство собирается успокоить пенсионеров, чего не делало ни одно предыдущее правительство. Если правительство откажется от обещаний, данных людям несколько лет назад, это подорвет общее доверие людей к государству. Не говоря уже о том, что распределение будущих доходов просто безответственно. У нас нет исследований и данных, экспертов не слушают - есть только тупая политическая воля. Премьер-министр несет ответственность.
6) Эстония до сих пор была правовым государством. Правовое государство означает, что все люди равны перед законом. Правовое государство также означает, что общество действует в соответствии с согласованными правилами и что правила должны соблюдаться всеми. Особенно те, кто находится во власти. Правила предназначены для защиты слабых. В правовом государстве граждане уверены, что произойдет разделение властей, и если правила будут нарушены, они могут рассчитывать на полицию, прокурора и суд независимо от политической власти. В скандале с Эльмаром Вахером неправильно не только то, что была попытка снять главу полиции с должности, но и то, что одна правительственная партия продолжает пытаться установить контроль над полицией, прокуратурой и судами. Премьер-министр смотрит и позволяет этому случиться. По сообщениям СМИ, премьер-министр собирается требовать отставки министра в пятницу вечером, но должен учесть общую картину, которая говорит, что все в порядке. Премьер-министр несет ответственность за то, что министры его правительства вообще предприняли попытки разрушить правовое государство.
7) В конце концов, мы знаем, что коренной причиной многих проблем этого правительства является партия EKRE. Но вызывает беспокойство то, что слово премьер-министра в этом правительстве ничего не стоит, и позиция EKRE всегда одерживает верх. Премьер-министр уже 14 раз с момента вступления в должность осуждал партнеров по коалиции, извинялся за них или пояснял, что сказанное ими не соответствует действительности или не отражает позицию правительства. Среди прочего он сказал, что поведение министров правительства является «недопустимым», или «неуместным», или «не должно повторяться». Мы часто видели ситуации, когда премьер-министр отвечает, что он не знает, что делают министры его правительства. Так, премьер-министр не знал, что министр иностранных дел заключил предварительные соглашения о миграции со своими польскими и венгерскими коллегами. Премьер-министр также не знал об акцизных соглашениях с Латвией. Премьер-министр не знал, что в Европе министр финансов собирается отстаивать свое мнение, а не правительственное. И не знал даже о том, что министр внутренних дел через министра финансов пытался заставить главу полиции и погранохраны уйти в отставку. Если премьер-министр не знает, что делают его министры, и не может выразить свое мнение в правительстве, он не является главой этого правительства. Этот список можно продолжать еще долго, но очевидно, что премьер-министр несет ответственность за путаницу в правительстве. Если нарушения или проступки были единичными, можно потребовать отставки конкретного министра. Поскольку эти нарушения повторяются практически неделя за неделей, то совершатся они могут только с одобрения премьер-министра. Премьер-министр, который позволяет Эстонии быть уничтоженной, несет ответственность за это, даже если это не его активные действия, а пассивное наблюдение. Уважаемые депутаты коалиции, чье самое большое желание остаться самими собой в Рийгикогу, вы действительно чувствуете неловкость и понимаете, что так нельзя управлять страной. В Эстонии не должно руководить зло и разногласия. Может быть по-другому. Неужели чаша с этим дерьмом у вас еще не переполнена? Когда вы найдете совесть, которая скажет вам, что разрушение воздвигнутой с таким трудом Эстонии ошибочно, и в моих силах это остановить? Я очень надеюсь, что этот день наступил, и вы объединитесь с оппозицией, чтобы выразить вотум недоверия премьер-министру.