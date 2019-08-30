Николай Новоселов отказалася от поста главного тренера сборной Эстонии по фехтованию

Два года назад Эстонский Олимпийский комитет начал выплачивать фехтовальщикам дополнительные средства в связи с их успехами на международной арене. Успехов же нынешнего чемпионата Европы, где мужчины-фехтовальщики заняли четвертое место, для выплат повышенного довольствия не хватило.

Прошлой осенью Новоселов занял пост главного тренера, но через год ему пришлось от него отказаться. Как пояснил Николай, причина такого шага кроется в невыполнении критериев для получения дополнительного финансирования, хотя финансирование по категории С все же будет со стороны ЭОК продолжено. Вторая причина по которой Новоселов отказался от поста - желание пробиться на ОИ-2020 в качестве спортсмена. Проблема в том, что если сборная Эстонии в Токио не отберется, то нашу страну в индивидуальных соревнованиях будет представлять только один спортсмен, поэтому за эту путевку развернется нешуточная борьба: на путевку нацелен, например, Стен Прийнитс.