Премьер Украины заявил о необходимости добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу.
По словам премьера, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам (ЕС, РФ и Украина) готовит позицию украинской стороны.
"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", - отметил Гончарук.