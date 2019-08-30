Пт, 30.08.2019
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Премьер Украины заявил о необходимости добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу

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Газ. Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

По словам премьера, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам (ЕС, РФ и Украина) готовит позицию украинской стороны.

"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", - отметил Гончарук.

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