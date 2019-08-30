Самое грязное место в самолете легко определить с помощью обычной салфетки

Жительница Британии решила не доверять многочисленным исследованиям ученых и попыталась сама определить, на каком месте в салоне самолета больше всего грязи, пишет Turizm. С помощью спиртовой салфетки она в течение нескольких секунд протирала подголовники каждого кресла в ряду.

Оказалось, что чем ближе место к окну, тем салфетка грязнее. Самым чистым пассажирка назвала место возле прохода. Это связано с тем, что оно убирается чаще, чем остальные, так как дотянутся до него проще, — резюмирует британка. Весь эксперимент был снят на видео и выложен в социальные сети. О том, на борту какой авиакомпании он проходил, не сообщается.

Подголовник кресла был назван самым грязным местом в самолете в ходе исследования компании Marketplace, проверившей порядка двадцати рейсов по маршруту Оттава – Монреаль. Специалисты попытались выяснить, в каких уголках самолета пассажир сталкивается с самым большим количеством микробов и бактерий. В заключении микробиологов говорится, что в зоне подголовников были обнаружены высокие количественные показатели бактерий, дрожжей и плесени, которые могут стать причиной серьезной инфекции.

Особое удивление ученых вызвало то, что на подголовниках обнаружен тип бактерий, встречающийся в кишечнике человека и животных. Не менее грязным оказались карманы сидений. Это место также угрожает человеку серьезным пищевым отравлением и инфекцией. Борцы за чистоту из Marketplace подчеркнули, что подголовники и карманы кресел грязнее, чем ремни безопасности, столики и держатели туалетной бумаги в уборной.