Кражи и насилие: как два таллиннских школьника из мелких воришек стали убийцами

На пути проводивших последние недели летних каникул 15-летнего и 16-летнего подростков во вторник ночью на прошлой неделе попался ведущий ассоциальный образ жизни мужчина. Юноши покинули место событий, а около половины восьмого утра на Ыйсмяэ-теэ нашли труп. По словам судмедэксперта, умер мужчина, который просто оказался не в то время и не в том месте, в результате избиения.

Это не первый раз, когда эти молодые люди, задержанные спустя два дня после убийства, нападали на незнакомого человека. За несколько недель до убийства они на улице напали на незнакомого мужчину, который вступил с ними в перебранку из-за их хулиганств. В тот раз пострадавший от кулаков школьников остался жив.

Случаи насилия были и раньше: за несколько месяцев до этого они отчитывались молодежному полицейскому из-за драки со знакомыми. Из-за участившихся случаев насилия взвешивался вариант направить их пройти программу семейной терапии, но уголовные производства из-за последних случаев насилия еще ведутся и они успели совершить еще более серьезное преступление.

Мальчики из проблемных семей попали в поле зрения полиции несколько лет назад из-за мелких краж. В течение последних двух лет, они сбегали из дома, хулиганили на улицах, а недавно связались также с алкоголем и наркотическими веществами.

Молодежная полиция и социальные работники горуправы Хааберсти неоднократно навещали семьи мальчиков, на помощь призвали Службу защиты детей и одному мальчику была назначена спортивно ориентированная программа. В отношении другого рассматривали также вариант отправить его в спецшколу, но поскольку он из-за страха перед школой смог взять себя в руки, ему позволили вести привычный образ жизни.

По словам руководителя отдела преступлений против личности Департамента полиции и погранохраны Хиско Вареса, мальчики действовали в основном в тандеме.

«За короткий срок нарушения переросли в очень серьезные преступления», - добавил Варес.

Соцработники привыкли наблюдать за моделями поведения, когда дети из проблемных семей с 10-11 лет сбегают из дома, воруют и начинают хулиганить, а с 15-16 лет из-за насилия попадают в спецшколы. У данных мальчиков росло число нарушений, но удивительной была скорость – от мелких краж до убийства за два года.

Пыхьяский префект Кристиан Яани сказал вчера радио Kuku, что хотя количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, из года в год уменьшается, не все в работе с детьми из группы риска так, как должно быть. «Можем говорить о программах, которые влияют, но мы видим, что если подросток попадает в программу уже слишком поздно. Иногда к этому моменту уже тяжкие проступки уже совершены», - говорит он.

Напрямую сталкивавшиеся с этими мальчиками соцработники горуправы Хааберсти и чиновники отказались дать комментарии, отметив только, что работники отдела защиты детей занимались этими юношами.