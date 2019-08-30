Новый BMW X5 удивляет расходом: менее двух литров на 100 километров

В движение гибрид приводит установка на базе трехлитрового рядного двигателя мощностью 282 лошадиные силы, который работает со 110-сильным электромотором. В результате суммарная отдача агрегатов достигает 388 сил, что обеспечивает X5 разгон с места до «сотни» за 5,6 секунды. В обычном режиме максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 235 километров в час, а при движении на электричестве кроссовер способен набрать только 135 километров в час. По данным автопроизводителя, новинка расходует от 1,2 до 1,9 литра на 100 километров.