Картина дня: вотум недоверия Ратасу провалился, смертельная авария и жизнь работающих в Эстонии украинцев

Фото, видео и блог: вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу провалился

Рийгикогу в пятницу, 30 августа, собрался на внеочередное заседание. На повестке дня стоял только один вопрос - о вынесении вотума недоверия премьер-министру Юри Ратасу. Как и ожидалось, большинство депутатов проголосовали против вотума, поддержав действующего премьер-министра. Читать далее...

Кая Каллас: Ратас не смог обеспечить в Эстонии достойное правление

В сегодняшнем заявлении о вотуме недоверия премьер-министру Юри Ратасу, лидер Партии реформ Кая Каллас подчеркнула, что премьер-министр не смог обеспечить достойное правление. Каллас отметила, что вопрос не в том, хороший ли Юри Ратас человек, а в том, что он не может контролировать то, что происходит в его правительстве. Читать далее...

Кражи и насилие: как два таллиннских школьника из мелких воришек стали убийцами

За две недели до убийства человека школьники избили на улице незнакомого человека. Читать далее...

В ДТП с участием грузовика и легковой машины погиб человек

Сегодня утром в деревне Ваянгу волости Тапа произошла авария, участниками которой стали грузовой автомобиль и легковушка, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Живущий в Эстонии украинец: хочу здесь работать до пенсии, на эстонскую зарплату можно жить

Украинец Виктор Нелип приехал в Эстонию весной 2014 года, сначала жил в центре для беженцев в Вао и ходатайствовал у Эстонии о международной защите, но ему отказали. Сейчас он живет и работает в Эстонии на основании долгосрочной визы (действует до 365 дней). Читать далее...

В ближайшие дни полиция будет следить за ситуацией на дорогах страны в усиленном составе

В первые дни сентября по всей Эстонии у школ и перекрестков будет больше полицейских и других волонтеров, чтобы своим присутствием напомнить водителям, что на дорогах стало больше юных участников дорожного движения и надо уметь их замечать. Читайте далее...

Жители Эстонии не видят проблемы в арендованной за рубежом рабочей силе

Лишь чуть больше трети опрошенных ответили, что Эстонии не нужна рабочая сила из стран, не входящих в Европейский союз. Читать далее...

Подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной. Что известно

В ночь на пятницу начали появляться сообщения о том, что между Россией и Украиной начался обмен удерживаемыми лицами. Утром и в Москве, и в Киеве заявили, что процесс переговоров по обмену еще продолжается. Читать далее...

Тайна взрыва в России: люди погибли не из-за неудачи с ракетой "Буревестник", а при попытке поднять со дна такую же ракету, упавшую ранее

Пять специалистов Росатома и двое российских военных могли погибнуть на полигоне ВМФ в Нёноксе не в результате неудачных испытаний новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", а при попытке поднять со дна Двинского залива такую же ракету, упавшую туда ранее - в результате другого неудачного пуска. Читать далее...

Терпение кончилось: семейные врачи выразили недоверие руководителю Департамента здоровья

Во вторник Эстонское общество семейных врачей направило министру социальных дел письмо, в котором сообщалось, что врачи не видят желаемых изменений в Департаменте здоровья и выражают недоверие генеральному директору этого учреждения. Министр не хочет увольнять гендиректора, но считает, что министерство может восстановить мир между ним и семейными врачами. Читать далее...

Трагическая гибель отца семейства: свидетели начали путаться в показаниях

В Валгаском суде продолжаются слушания свидетелей в связи с делом о смерти отца семейства от удара кулаком. Хотя удар свидетели описывают одинаково, но показания о событиях, которые привели к этому трагическому финалу. Читать далее...

Пенсионная реформа: забрать деньги и оплатить долги? Или копить дальше?

Предприниматель Арви, который через пару лет достигнет пенсионного возраста, уверен, что он свои деньги из второй пенсионной ступени пока забирать не будет: «Пусть капают на черный день». А Армин, который почти в два раза моложе его, сказал Lõuna-Eesti Postimees, что деньги заберет: «Я не верю во все это». Читать далее...

Живущая в Эстонии индийско-непальская пара: хотим здесь остаться на десять лет