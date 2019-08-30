Узнайте, в каких районах Таллинна дорожают квартиры и почему

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, цены в Таллинне растут практически повсеместно, при этом среднегодовой рост цены квадратного метра составляет девять процентов.

«Основной причиной повышения цен является урбанизация – в Таллинн ежегодно переезжает 5000 человек из других мест Эстонии. Общий рост цен и заработной платы также отражается на недвижимости. Тем не менее, каждый владелец квартиры площадью 50 квадратных метров не может считать себя на 5000 евро богаче по сравнению с прошлым годом, поскольку на статистический рост цен существенное влияние оказывает поступление на рынок нового и более дорогого жилья», - сказал Вахтер, добавив, что молодые люди сейчас не хотя покупать старые квартиры и заниматься ремонтом, а настроены на покупку нового жилья.

Согласно статистическим данным, больше всего выросла цена квадратного метра в Пирита (16,9%) и Нымме (14,2%). По словам Мартина Вахтера, в обоих районах относительно мало квартир, и строительство новых домов больше влияет на среднюю цену. «Это же влияет на рост цен в спальных районах Таллинна, где совершается больше всего сделок», - добавил Вахтер.

Согласно статистике Земельного департамента, цена квадратного метра в Пыхья-Таллинне в июле этого года была на 2% ниже, чем в тот же период прошлого года. «С одной стороны, было заключено меньше сделок с новыми квартирами, с другой стороны, похоже, что долгое время находившаяся на пике цена начитает приходить в нормальное состояние. При этом ежедневные сделки купли-продажи не подтверждают реального падения цен», - прокомментировал Вахтер.

«В целом рост цен в столице из-за урбанизации продолжится и в ближайшие десятилетия. Большее беспокойство вызывает реформа второй ступени пенсионного страхования и ее влияние на рынок недвижимости», - сказал руководитель 1Partner.